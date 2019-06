El santo continúa dejando víctimas en el Anual

Juventud Antoniana sigue imbatible y cobrando nuevas víctimas. Esta vez, el santo no tuvo piedad y aplastó con autoridad a Sanidad por 7 a 0 en el Fray Honorato Pistoia, en uno de los partidos correspondientes a la quinta fecha del torneo Anual de la Liga Salteña.

Juventud goza de un magnifico presente, se mantiene invicto y ganó los cinco partidos que jugó.

Al equipo de Adrián Cuadrado le bastó un tiempo para liquidar el pleito, a poco del inicio Momoto Gómez abrió el marcador, luego Matías Vicedo amplió la ventaja y sobre el final Leo Silveira marcó el tercero.

Con un dominio absoluto, los goles no tardaron en llegar: el Toro Vicedo por dos, Mauro Cachi y Martín Esparza liquidaron el pleito.

En el estadio Mamita Cáseres, Pellegrini, escolta del santo, superó a Camioneros Argentinos por 2 a 0. Con esta victoria los adoquineros se mantienen firmes en el segundo puesto, a dos puntos de alcanzar la cima.

El que no logró mantener su buen ritmo es Cachorros, ya que no pudo doblegar a Villa Primavera con el que igualó 2 a 2.

Central Norte, en el Dr. Luis Güemes, se quedó con los tres puntos al vencer a Deportivo Atlas por 3 a 2.

El cuervo, en partido muy reñido y atractivo, encontró el gol de la victoria sobre el final de partido, a los 49 minutos Nicolás Laguna se convirtió en el héroe de la tarde.

En el Gigante de Norte, Peñarol hizo de las suyas y derrotó a Gimnasia y Tiro por 2 a 1.

Los dirigidos por Carlos Fretes abrocharon un gran triunfo que los aproxima a la cima de las posiciones.

Diferente es el presente del albo, que por segunda vez consecutiva se quedó con las manos vacías y ocupa los últimos puestos del certamen doméstico.

El pobre desempeño de Gimnasia despertó una gran preocupación en el mundo albo.

Por último, Atlético Libertad, en su estadio, no pudo con Atlético Salta e igualó cero a cero.

Los gauchos de la terminal dejar pasar la chance de cosechar en casa tres puntos fundamentales para mantenerse en los primeros puestos.

En el partido que inauguró la fecha el viernes por la noche, Villa San Antonio venció a Unión 3 a 2, en un duelo muy parejo que se definió sobre el final.

En el predio del Bicentenario, San Martín superó a San Francisco por 3 a 1 y se mantiene en mitad de tabla.

Al equipo de Marcelo Peñaloza le costó vencer a un rival que se ubica en los últimos lugares de las posiciones.

Las posiciones:

Equipos PJ G E P Pts.

Juventud 5 5 0 0 15

Pellegrini 5 4 1 0 13

Cachorros 5 3 1 1 10

C. Norte 4 3 0 1 9

San Antonio 4 2 2 0 8

Peñarol 5 2 2 1 8

San Martín 5 2 2 1 8

Libertad 4 2 1 1 7

Camion. 5 2 0 3 6

Mitre 4 2 0 2 6

Sanidad 5 2 0 3 6

Primavera 4 1 2 1 5

Gimnasia 5 1 1 3 4

Atlas 5 1 1 3 10 4

San Fco. 5 1 0 4 3

Atl. Salta 5 0 1 4 1

Unión 5 0 0 5 0