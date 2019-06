Metán: cortes en la Ruta 34 hasta el jueves en reclamo de 157 viviendas prometidas

Miembros de la Asociación de Mujeres por Trabajo y Vivienda Digna volvieron a realizar cortes intermitentes sobre la ruta nacional 9/34, en el acceso norte a Metán por un reclamo que ya lleva años para la construcción de 157 casas, en terrenos que adquirieron en la zona oeste de la localidad del sur provincial.

Según informó su representante Alan Figueroa, la comisión directiva se reunió con el titular del Instituto Provincial de la Vivinda, Sergio Zorpudes el pasado viernes 21 cuando les comunicó "que el día 19 de este mes se reunió en Buenos Aires con funcionarios de Nacion, los cuales le manifestaron que el convenio para la construcción de las viviendas se realizará la redeterminacion una vez que empiecen las obras y que antes de eso Nacion no tiene pensado inyectar más fondos". Zorpudes también les dijo que "para el IPV resulta imposible inyectar más fondos para que empiece la obra porque no los tiene, que en todo caso la inyección de fondos debe ser desde el ministerio de Economía porque el IPV no tiene dinero", es lo que manifestó Figueroa.

Al corte se acercó el intendente Eduardo Romeri con el diputado Otero, quienes les transmitieron que por gestiones se logró que el Jefe de Gabinete Yarade los reciba el día jueves. Hasta ese día, la asamblea decidió mantener los cortes intermitentes.

La institución es una organización civil sin fines de lucro que se constituyó con el objetivo de dar una solución al déficit habitacional de 157 familias que la componen.