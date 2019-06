El uruguayo Camilo Mayada, que continuará su carrera en San Luis de México, dijo que hizo “todo para quedarse en River” y negó que le hayan ofrecido un contrato para quedar entre los mejores pagos del plantel.

El polifuncional futbolista, que se marchó en condición de libre, manifestó marcharse “triste” ya que a su entender hizo “todo” para quedarse en la institución.

“Hice todo para quedarme en River. Hasta la noche previa estuve esperando para seguir. Es mentira que me ofrecieron estar entre los cuatro o cinco mejores pagos del plantel. Es una mentira”, aseguró Mayada en declaraciones formuladas a TyC Sports.

El uruguayo, que está resolviendo temas personales en su país antes de viajar a México, sostuvo que “Gallardo quería que me quedara y por eso hablé hasta el último día con él”.

“Marcelo habló con los dirigentes para que me renueven. Yo le había dado mi palabra a Gallardo de que si la oferta era buena, me quedaba. Nunca me importó ser titular o figura. Siempre me sentí cómodo en el club”, explicó.

Mayada, no obstante, tuvo palabras de elogio para con la institución en la que obtuvo dos Libertadores, la última de ellas ante Boca, en la recordada final disputada en Madrid.