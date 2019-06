Campazzo no se obsesiona con llegar a la NBA 

El basquetbolista Facundo Campazzo, figura de Real Madrid recientemente campeón de la Liga española, admitió ayer no estar “obsesionado” con un inmediato traspaso a la NBA, aunque sí reconoció que se trata de “un sueño” que mantiene desde su niñez.

“No estoy obsesionado con llegar a la NBA, si llega (la transferencia), llegará. Estoy muy cómodo en Madrid, en el mejor club FIBA del mundo”, sostuvo el jugador cordobés de 28 años. El base titular del seleccionado argentino que disputará la Copa del Mundo China 2019 resaltó, sin embargo, habló de lo que significa para él enrolarse en la principal competencia basquetbolística del planeta. “Es un sueño que tuve desde chico, desde que juego con 5 años”, dijo.

Campazzo se transformó, por decisión del periodismo especializado y la organización de la ACB, en el jugador más valioso de las finales que Real Madrid le ganó a Barcelona (3-1), para adjudicarse el título en la edición 2018-2019.

En las últimas horas, si bien no se especificó cuál podría ser la franquicia, distintas publicaciones europeas, entre ellas el diario madrileño Marca, especularon con la posibilidad de que el ex Peñarol de Mar del Plata arribe pronto a la NBA porque “varios equipos lo tienen en el radar”.

“Cuando se instalan esos rumores es que uno está haciendo las cosas bien. Pero yo estoy muy tranquilo, viviendo el día a día”, aseguró el base.

A la hora de señalar a personas que colaboraron con su mejor versión como jugador, Campazzo no dudó en nombrar a su esposa, Consuelo, con quien traerán en unos meses a su primer hijo al mundo.

“Soy un poco de los que piensan de como sos dentro de la cancha sos fuera de ella. Mi esposa me ayudó mucho para estar tranquilo. Y reconozco que es una alegría enorme ser padre”, se ilusionó.

El base cordobés cerró los play-offs de postemporada con excelentes promedios: 11,4 puntos; 4,6 asistencias; 3,8 rebotes y 1,8 recuperos, al cabo de los nueve cotejos que protagonizó para que Real Madrid se proyectara hacia el campeonato frente a Barcelona.