¿Se trabaja el 8 de julio? ¿Y qué pasa con el feriado del martes 9 de julio?

Según se estableció, será día no laborable y hará un puente con el 9 de julio. Al ser día no laborable las empresas definen si otorgan o no el día a sus empleados. En el caso de que se trabaje se pagará extra el día en cuestión.