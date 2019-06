Messi dejará su sello en el Maracaná

Lionel Messi “la rompe” por sí solo en Brasil. La Pulga es aclamado siempre por los fanáticos del fútbol en todo el planeta, y el vecino país no es la excepción, pese a la rivalidad con Argentina.

Otra muestra de esto fue la invitación que recibió por parte del ente que tiene la concesión del estadio Maracaná para que las huellas de sus pies estén en la reconocida Calzada de la Fama, solamente pisada por una reducida cantidad de figuras estelares del fútbol brasileño e internacional, en la que no figura ni Diego Maradona.

Los simpatizantes de Brasil tienen especial admiración por Messi, ya que no solamente valoran su fútbol, sino también la buena relación, “hermandad” según ellos, que se profesa con dos ídolos brasileños como Neymar y Ronaldinho, excompañeros suyos en Barcelona. Si hasta Dani Alves lo saludó por su cumpleaños.

Inclusive el hecho de que Neymar esté a punto de retornar al Barça para reencontrarse con Lío alimenta ese cariño que le profesan los aficionados brasileños al jugador argentino.

Y todo esto se tradujo en las últimas horas en la invitación que le formularon desde el Maracaná para que deje la marca de su pie izquierdo en el molde de bronce como lo hicieron Pelé, Ronaldo (Luis Nazario de Lima), Kaká, Zico y Ronaldinho.

De aceptar la invitación, Messi sería el primer argentino en dejar grabado un pie en la Calzada que está ubicada en el gigantesco hall de entrada que tiene el estadio, privilegio dispensado a un reducido grupo de extranjeros integrado por el alemán Franz Beckenbauer, el portugués Eusebio o el uruguayo Alcides Ghiggia, uno de los verdugos de Brasil en el Maracanazo de 1950. Allí también dejaron sus huellas el paraguayo Romerito y el serbio Petkivic, ambos ídolos de Fluminense, y Elías Figueroa, un crack que tuvo el Inter de Porto Alegre.

El estadio Maracaná está administrado por Flamengo y Fluminense, clásicos rivales de Río de Janeiro, y para llegar hasta Messi y celebrar ese acto antes del partido entre Argentina y Venezuela, a partir de las 16, por los cuartos de final de la Copa América, la primera posibilidad que existe es que el crak concurra hoy, cuando la Selección tenga que realizar el reconocimiento del campo de juego.

Pero si ello no ocurre, porque a pesar de ser una obligación reglamentaria la Selección argentina suele no cumplirla (una costumbre adquirida desde que Gerardo Martino dirigía al seleccionado), entonces existe la posibilidad de que la organización le haga llegar a Messi el molde de bronce al hotel Hilton Barra, donde están concentrados los dirigidos por Lionel Scaloni, en Barra de Tijuca, para dejar su huella en una ceremonia más íntima.