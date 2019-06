Lifting no quirúrgico, la forma más efectiva de combatir la flaccidez

Si ya no sabés cómo ponerte para la foto, no hay filtro ni prenda que oculte esos brazos fláccidos que te hacen sentir incómoda… Existe solución (y además es rápida y no invasiva). Más allá de una buena alimentación y de una rutina saludable hay zonas donde no podés zafar ni aún con los mejores cuidados, cremas o gym. Partes del cuerpo delatoras que incluyen el mentón (¡la papada!), pómulos caídos, escotes y manos.

Ultherapy® permite recuperar la firmeza y vitalidad de la piel y es el secreto mejor guardado. ¿Qué es? Se trata de una tecnología de ultrasonido focalizada que levanta, reafirma y tensa la piel estimulando y regenerando la formación de colágeno.

"Es el único tratamiento de lifting no quirúrgico aprobado por la FDA (Food and Drug Administration)", explica la médica Silvina Dato, especialista en estética facial. "Se aplica en muchas partes del cuerpo. Desde el cuello, a las mejillas o el párpado superior. La tecnología ya está instalada, fue presentada en congresos de dermatología hace cinco años y desde entonces es un éxito", describe Dato.

¿Quiénes la prefieren? Hombres y mujeres por igual. Y no hablamos de gente mayor: "a partir de los treinta años se acercan para hacer estos tratamientos preventivos, para evitar cirugías o retrasar el envejecimiento", describe la médica. ¿Resultados? La especialista asegura que "los ves en el momento y más aún a los tres meses".

Radiesse® es el relleno que redefine el contorno facial y reduce las arrugas profundas mediante la aplicación de microesferas de hidroxiapatita de calcio

El combo perfecto. Porque los cuidados y una buena genética no lo son todo. Una forma de complementar el tratamiento es aplicar Radiesse®, el relleno que redefine el contorno facial y reduce las arrugas profundas mediante la aplicación de microesferas de hidroxiapatita de calcio. "Se usa como bioestimulador y ayuda a redensificar la piel y tener menos flaccidez", describe la médica dermatóloga clínica Fernanda Lasa. "Logra incrementar el grosor y elasticidad de la piel. Evita arrugas y da mucha luminosidad", agrega.

"Se trata de estimular los activos adormecidos. Como si fueran adolescentes que tenés que tocar porque están quietos todo el día frente a la computadora ", explica la Dra. Alejandra Bugallo, dermatóloga y clínica estética.

"Es un lifting líquido que actúa de adentro para afuera, que te permite trabajar la estructura de manera que las mejoras no son solo superficiales", asegura Bugallo. Y no solo se trata de papada, escote o "salero". "También la zona de la entrepierna y la pielcita que queda después del embarazo, el llamado 'ombligo triste', esa piel que va quedando porque no hay tensión (en la piel)", detalla Bugallo.

Porque cada día es más evidente que la buena genética no es todo: "más que de lotería genética hablamos de la epigenética", explica la Dra. Fernanda Lasa. "Todos los factores ambientales que te van a envejecer más que la genética propia y, hoy, con los tratamientos de prevención, podemos vencer con mayores armas".

Texto: Redacción Para Ti