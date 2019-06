Polémica en Internet por DeepNude: la web que puede “desnudar” mujeres con inteligencia artificial

Los desnudos falsos o las fotos adulteradas han sido moneda corriente desde la explosión de Internet, a fines de la década del noventa. A las malas ediciones logradas con Photoshop, en la mayoría de los casos, la inteligencia artificial y redes neuronales llevaron esta tarea a otro nivel: una aplicación que elimina la ropa de imágenes de mujeres y hasta puede recrear desnudos ultra realistas.

Se trata de un algoritmo llamado DeepNude que utiliza inteligencia artificial y redes neuronales para trabajar con una gran base de datos de imágenes. En este caso, más de 10.000 imágenes de mujeres desnudas que el programador habría utilizado para "entrenar" al programa.

El autor, quien dice llamarse "Alberto" y procede de Estonia, asegura que la plataforma fue desarrollada "por diversión y curiosidad"

Para llevar adelante la tarea de "desnudar" imágenes en cuestión de segundos, el programador utilizó más de 10.000 imágenes de mujeres que "entrenaron" al algoritmo. Los rumores apuntan a que estaría basado en pix2pix, un programa de código abierto desarrollado por la Universidad de California, Berkeley en 2017.

Al no tener que emplear conocimientos de edición, el sistema es el encargado de modificar las imágenes debido a que toma características del DeepFake. Este software capaz de superponer imágenes realistas en un video involucró a varias estrellas de Hollywood como Gal Gadot, Jessica Alba, Emma Watson, Taylor Swift y Emma Stone.

Por su parte, el usuario solo debe subir la imagen a la página a través de una aplicación con soporte Windows y Linux.

DeepNude cuenta con una versión gratuita que permite transformar las fotos con ciertas limitaciones y añade una visible marca de agua. También existe la opción paga que entrega una imagen a resolución completa, le agrega una leyenda de "FAKE" en la parte superior y permite retocarla a un costo de 99,99 dólares, según revela el sitio especializado Motherboard.

Hi! DeepNude is offline. Why? Because we did not expect these visits and our servers need reinforcement. We are a small team. We need to fix some bugs and catch our breath. We are working to make DeepNude stable and working. We will be back online soon in a few days.