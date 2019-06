Intensifican la búsqueda de Gala

Decenas de militares e integrantes de fuerzas de seguridad siguen rastrillando los lugares aledaños al punto donde se vio por última vez a Gala Cancinos, la zona del parque Bicentenario.

Hasta el viernes los lotes en que se dividió la geografía del lugar serán rastrillados palmo a palmo para cerrar definitivamente la hipótesis de que pudieran hallarse rastros de la menor desaparecida.

Los trabajos de búsqueda se llevan adelante en el marco de la causa que investiga la desaparición de Gala Cancinos. Interviene el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio.

El equipo de búsqueda y rescate, asistido por cadetes de la Policía de la Provincia, personal militar y perros adiestrados; llevará adelante hasta este viernes, la cuarta etapa de rastrillajes en inmediaciones del río Wierna, en Vaqueros, en la zona norte del área metropolitana. Se trata de una continuación de la tarea de búsqueda iniciada tras el recorrido en los terrenos de Lesser, contiguos a la ruta provincial 28.

La búsqueda tiene como objetivo realizar una revisión profunda de las tareas realizadas oportunamente y de las que quedaron pendientes. "Tenemos la expectativa de que se pueda conocer finalmente la verdad", expresaron Mónica Ovando y Javier Cancinos, padres de Gala, tras la reunión que mantuvieron con el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, y posteriormente con el fiscal interviniente. Ramos Ossorio les precisó detalles sobre las hipótesis sobre las cuales trabaja. Gala Cancinos fue vista por última vez el 18 de mayo de 2017, en inmediaciones del Parque Bicentenario.

Historial

Gala, entonces de 14 años, fue vista por última vez en el Parque Bicentenario. Se dijo que llevaba una muda de ropa en la mochila, pero no tenía celular ni tarjeta Saeta. Su desaparición data del 16 de mayo de 2017. Una tía aseguró que la halló en el parque, pero no se detuvo por ella porque no le pareció extraño. Fueron las cámaras de seguridad las que dieron veracidad a la versión del Bicentenario. En esas imágenes se ve a Gala caminando sin compañía hacia el puente de ingreso a la localidad de Vaqueros.