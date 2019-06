Los cables les pasan por arriba pero ellos no tienen electricidad

La historia de los pobladores de La Estrella, una localidad ubicada al sur del departamento Orán, es una de contrariedades, como otras tantas en la geografía salteña.

El paraje se ubica en un lugar estratégico: el cruce de dos importantes rutas. Una, la ruta 5, cruza de norte a sur una de las zonas más ricas de la provincia. La otra, la ruta 13, es la vía de acceso al corazón mismo del Chaco salteño.

La región es cercana al departamento Anta y es por eso que también cruzan por allí importantes líneas de mediana y alta tensión que transportan electricidad para la zonas productivas. Pero los pobladores de La Estrella no tienen la bajada que les permita conectarse al suministro eléctrico que les pasa por encima. Pero la contrariedad no se queda en esa circunstancia, ya que otras comunidades ubicadas sobre la ruta 13, y más alejadas que La Estrella, ya disfrutan del servicio.

Esta situación mantiene movilizados a los vecinos, quienes iniciaron hace tiempo los trámites para acceder al medidor, pero hasta el momento no han recibido respuesta alguna.

Marisel Pinto es una pobladora de La Estrella que está viviendo temporalmente en Pichanal, pero que necesita volver al paraje. "Desde la última semana de febrero comenzamos a movilizarnos porque nos enteramos de que la luz ya estaba llegando a parajes que están mas lejos que La Estrella y aquí nada todavía. Por ejemplo, en El Ocultar, a 75 kilómetros sobre la ruta 13, ya tienen electricidad", se quejó.

En La Estrella viven unas 40 familias. Es un punto de referencia importante ya que por allí se ingresa a Rivadavia por la ruta 13. Hace tiempo, el paraje contaba con una estación de servicio que proveía de combustible a quienes querían llegar hacia el noreste del mapa provincial. Ese surtidor tenía generador propio, pero dejó de funcionar y finalmente cerró sus puertas. Esa fue la última luz artificial que los pobladores pudieron ver. En La Estrella no tienen ni alumbrado público. Los pobladores no pagan impuestos, porque no cuentan con ningún servicio. La Estrella depende administrativamente de Pichanal y este municipio les lleva agua en camiones para el consumo de la gente.

"En marzo nos juntamos con el intendente Julio Jalit y nos dijo que estaban haciendo las gestiones para llevarnos la luz. Iban a mandar a la Policía para que haga los certificados de residencia y con eso comenzar los trámites, pero no pasó nada. Recién el 15 de mayo y luego de varios pedidos vinieron a hacernos ese papel", afirmó Marisel.

Pero los vecinos temen que las gestiones sigan sin respuesta, como desde hace mucho tiempo.