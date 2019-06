Uruguay, a todo o nada ante Perú

Uruguay y Perú se enfrentarán hoy en Salvador Bahía, en el último encuentro de la llave de cuartos de final de la Copa América Brasil 2019.

El partido se jugará a partir de las 16 en el estadio Arena Fonte Nova con capacidad para 50.000 espectadores, será dirigido por el brasileño Wilton Sampaio, y televisado por TyC Sports.

Al partido de cuartos de final, Uruguay llegó como primera de su grupo tras golear a Ecuador (4 a 0), empatar ante Japón (2 a 2) y ganarle ajustadamente a Chile (1 a 0).

Durante la Copa, el seleccionado que dirige Óscar Washington Tabárez ha sufrido las bajas de Matías Vecino por lesión en forma definitiva, y también perdió a Diego Laxalt, aunque el lateral podría jugar en semifinales si es que los charrúas superan a Perú.

En tanto, el mediocampista Lucas Torreira está con un problema físico y su presencia está en duda, ya que se ganó la titularidad cuando le tocó reemplazar a Vecino, aunque son jugadores con distintas características.

De manera que seguirá Giovanni González en el lateral derecho (Martín Cáceres dejó ese sector y pasó al izquierdo que ocupaba Laxalt) y si Torreira no puede jugar lo hará Federico Valverde, un jugador con menos marca, más parecido a Vecino.

El otro cambio en relación al equipo que venció a Chile será el regreso a la titularidad del aguerrido mediocampista de Boca Nahitan Nández, quien ingresará por otro exfutbolista xeneize: Nicolás Lodeiro.

Nández, a su intensidad e ida y vuelta, le suma un acertado manejo de la pelota y buenas proyecciones por la banda derecha para asistir a los excelentes delanteros que tiene Uruguay, Luis Suárez y Edinson Cavani, de los mejores del mundo.

Por su parte, Perú llega a los cuartos de final golpeado por el 0 a 5 ante Brasil en el último partido de la fase de grupos (antes empató 0 a 0 con Venezuela y le ganó 3 a 1 a Bolivia, lo que le permitió clasificarse como una de las dos mejores terceras).

El argentino Ricardo Gareca, no podrá contar por el resto del torneo, por lesión en su rodilla, con Jefferson Farfán. André Carrillo será titular ante los charrúas, tras la abrupta salida del delantero del Lokomotiv de Moscú.

Uruguay y Perú se han enfrentado en 64 ocasiones, con 36 victorias charrúas, 13 empates y 15 triunfos de la bicolor; con 107 goles convertidos por el celeste y 58 por los peruanos, quienes no obstante tienen el último precedente a su favor: un 2 a 1 en Lima en las eliminatorias para el Mundial de Rusia.

El que resulte vencedor en el cruce entre uruguayos y peruanos se enfrentará en semifinales al ganador de Colombia y Chile, que jugaban anoche.

En el caso de empate en los 90 minutos reglamentarios, el ganador se decidirá por penales.

En la previa, los celestes son amplios favoritos. No en vano el equipo de Tabárez es uno de los candidatos a quedarse con el título. Está invicto en el torneo y clasificó liderando su serie.

Por su parte, Juan Ramón Carrasco, director técnico y exjugador uruguayo, habló sobre la Selección charrúa.

“Con los jugadores que tiene Uruguay me gustaría volver a verlo jugar como frente a Ecuador. Ese es el Uruguay que a mí me encantaría seguir viendo. Y que no quede como que soy contra. Estoy a favor de jugar bien, acorde a los jugadores que tiene la Selección. Tenemos jugadores que brillan en sus equipos”, cerró Juan Ramón Carrasco.

Probables formaciones

Uruguay: Fernando Muslera; Giovanni González, José María Giménez, Diego Godín y Martín Cáceres; Nahitan Nández, Federico Valverde o Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur y Giorgian de Arrascaeta; Edinson Cavani y Luis Suárez. DT: Óscar Washington Tabárez.

Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Luis Abram y Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva, Edison Flores, André Carrillo; Paolo Guerrero. DT: Ricardo Gareca.