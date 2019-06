Abrigos y zapatos al alcance de los necesitados

El Perchero Social se suma a las iniciativas solidarias que pretenden mejorar la calidad de vida de algunas personas. Instan a que otros hagan lo mismo.

Todos nos encontramos al abrir el placard con esa campera que usamos pocas veces o ese buzo que ya no nos queda. Mientras tanto, hay otras personas que no encuentran ninguna de esas dos prendas ni pueden elegir cómo vestirse.

En la ciudad de Orán, la dueña de la casa de ropa "Audaz" instaló un ropero solidario en la puerta del local, en Eges 433, en pleno centro comercial, en el que la gente puede colgar el abrigo o prenda que ya no use, mientras que aquellos que menos tienen pueden tomarla y llevársela. Belén Ángel es la joven dueña de la boutique en el que se invita a colaborar.

"Hace unas semanas pusimos el perchero. Como yo tenía un perchero sin usar, lo traje y lo puse. Creo que es una manera de agradecer todo lo que me da la vida, cada proyecto que inicié me fue muy bien, y con estas acciones quiero devolver de alguna manera", contó Belén Ángel (26), dueña del comercio y licenciada en Relaciones Públicas.

Belén Ángel, la dueña de la iniciativa, pide que la imiten.

"La gente tiene mucha cultura de solidaridad, aunque a veces no saben qué hacer, cómo reaccionar ante estas iniciativas. Desde que lo puse, son muchas las personas que han traído algo de ropa. Lo que sí ha tenido muchísimo éxito, ya que son incontables las personas que han entrado a preguntar, ya que se ha viralizado con fotos en las redes sociales", contó Belén, mientras recuerda que desde pequeña acompañaba a su mamá al hogar del padre Diego con algunas donaciones, "sin duda lo aprendí en mi familia".

En el local reciben donaciones de ropa para seguir "alimentando" el perchero y que nunca esté vacío. "Si no lo necesitas, déjalo. Si lo necesitas llévalo", es la contundente leyenda que decora el cartel ubicado sobre el perchero.

El perchero social apenas llevaba unos días en la vereda; Belén había colgado algunas camperas y buzos suyos que ya no usaba y estaban disponibles para quien necesitara tomarlas, muchos con tono de preocupación advierte a quienes allí trabajan: "­Cuidado! Hay gente que se lo lleva y lo vende". "Pero eso no quita que, de a poco, se vaya contagiando la solidaridad", aclara la joven, quien además contó que a diario ve todo tipo de situaciones.

"Hay mucha gente que está en una situación mala, mira el perchero y no se anima a sacar la prenda por miedo, quizás", contó la joven empresaria, quien se definió como un simple intermediario entre el que deja y el que se lleva la ropa.

Lo único necesario

"Solamente necesitás un perchero o un canasto, y la gente necesita darse cuenta de que eso que ya no usa o no le sirve, le puede servir al otro. Estaría buenísimo que más gente se prenda. Todos tenemos esa ropa que ya nos molesta y ocupa lugar en la casa, y no siempre conocemos a alguna institución para donarla. Por eso yo pido a esa gente que nos contacte, porque además estamos haciendo felices a otras personas que lo necesitan. No hace falta que nos digan "gracias' en la cara, sino con verles la cara alcanza. No nos sobra nada, pero tampoco nos cuesta nada hacer esto", siguió.

Teniendo en cuenta la lluvia y las temperaturas bajas, las prendas que más necesitan por estos días para nutrir al perchero son buzos, camperas, gorros y bufandas. El perchero está ubicado en la vereda, a la vista de todos los transeúntes, de lunes a sábado en horario comer cial.