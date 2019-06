La jueza Rodríguez dictó un nuevo fallo de censura a los medios

La jueza de Garantías N§ 7, María Edith Rodríguez, dictó ayer un nuevo fallo de censura a los medios de comunicación. Esta vez resolvió prohibir la publicación de información vinculada con la causa a Marcos Lautaro Teruel, imputado en dos causas por abuso sexual, y que el caso de marras no sea relacionado con Los Nocheros, del cual uno de sus integrantes, Mario Teruel, es padre del acusado.

Con el espíritu de la cuestionada "ley mordaza", sancionada en España en 2015, la jueza Rodríguez hizo lugar a una medida cautelar solicitada por los abogados defensores de Marcos Lautaro Teruel y de los integrantes del conjunto Los Nocheros. En su dictamen la magistrada ordenó a las partes intervinientes en el proceso y a toda persona que por su función o participación tuviera acceso a la causa "se abstengan de revelar a terceros, y especialmente a los medios masivos de comunicación, los actos procesales, datos o pruebas colectadas". La medida fue dispuesta en el marco de la causa en la que el joven Teruel, de 26 años, se encuentra acusado provisoriamente de los delitos de "exhibiciones obscenas agravadas (dos hechos) y abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real, y abuso sexual con acceso car nal".

Rodríguez ordenó, además, a modo de precaución, a los medios masivos de comunicación locales y nacionales que en ocasión de informar sobre este caso "se abstengan de publicar o difundir las imágenes de Mario Teruel, César "Kike" Teruel, Álvaro Teruel, Rubén Ehizaguirre y del grupo musical Los Nocheros", y que se relacione a los nombrados con el proceso contra Teruel hijo.

La jueza de Garantías también ordenó la eliminación, anulación, borrado o desactivación de todos los registros informáticos de imágenes, videos, datos, comentarios, link, historiales, sitios, vínculos o motores de búsqueda que relacionan la imagen o nombre de cualquiera de los integrantes de Los Nocheros y del grupo musical en su conjunto. Para darle mayor rigurosidad a la medida, la jueza notificó del fallo al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) para que tome cartas en el asunto.

En el dictamen se expresa que la resolución fue dictada a partir de la presentación realizada "por los abogados defensores del acusado Lautaro Teruel, Darío Palmier y Juan José Valdez Aguilar, y los señores Mario Rolando Teruel, César Adolfo Teruel, Álvaro Martín Teruel y Rubén Sergio Ehizaguirre, por derecho propio y con el patrocinio letrado de Gonzalo Quinteros Navarro".

Según la información difundida por la oficina de prensa del Poder Judicial, la jueza Rodríguez tuvo en cuenta que, conforme a la prueba aportada por la defensa, los integrantes de Los Nocheros aparecen directamente relacionados al informar que uno de sus hijos, sobrino y hermano se encuentra involucrado en el delito de abuso sexual. La magistrada también sostiene que en las informaciones que publican los medios aparecen sus fotografías o el acusado es nombrado como "el hijo de Mario Teruel" o "el hermano de Álvaro Teruel", "con el agravante de que en las publicaciones se encuentran fotografías de todo el grupo musical".

Una causa particular

El fallo de la jueza aparece a todas luces desacertado, no solo por la censura que pretende imponer a los medios de comunicación sino por la particularidad que tiene la causa contra Lautaro Teruel. Ocurre que en el marco de la investigación por los delitos que le imputan al joven, su padre quedó involucrado en un proceso por drogas. Esto sucedió cuando el fiscal Federico Obeid allanó la propiedad de Mario Teruel, donde habrían ocurridos los abusos sexuales que le atribuyen a su hijo, y descubrió un cultivo de plantas de marihuana que ahora es investigado por la Justicia Federal. Sin bien las causas que involucran a padre e hijo no están relacionadas, el hecho de que las cosas se hayan dado de esta manera no faculta a un magistrado a imponer una "ley mordaza" a los medios de comunicación.

La jueza Rodríguez ya había dictado un fallo similar a fines de enero de este año, cuando ordenó a los dueños de dos diarios digitales el cese de toda publicación y difusión de "carácter injuriante, irrespetuoso, agraviante y destinada exclusivamente al ataque de la honra, dignidad y honor" del intendente Gustavo Sáenz y de los funcionarios municipales Nicolás Demitrópulos y Pablo Outes.

Bajo el título "la jueza María Edith Rodríguez impone censura a los medios digitales de Salta", la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) cuestionó duramente a la magistrada. Pidio que "esta desarcetada corriente jurisprudencial, como la sentencia de Rodríguez, sea dejada de lado por los tribunales superiores".

Caución de $3.000.000 para Mario Teruel

Mario Teruel

El fiscal federal Ricardo Toranzos pidió una caución de 3 millones de pesos para garantizar la libertad del líder de Los Nocheros, Mario Teruel, en el marco de la causa que se abrió por el secuestro de plantas de marihuana en su domicilio. Al mismo tiempo, pidió la indagatoria del músico y que se haga un análisis de las 27 plantas de Cannabis sativa halladas en su domicilio para determinar su grado de toxicidad.

Toranzos efectuó esos requerimientos al juez federal Nº 2, Miguel Antonio Medina, quien tendrá a su cargo la causa. Para las últimas horas de la tarde de ayer estaba previsto que el magistrado respondiera al pedido del fiscal. Las plantas de esta droga fueron descubiertas cuando el fiscal provincial Federico Obeid realizaba una inspección en propiedad del folclorista en el marco de las diligencias relacionada con las denuncias contra su hijo Marcos Lautaro por abuso sexual.

Por esta situación se dio intervención a la unidad contra la Narcriminalidad, dependiente del Ministerio Publico de la Provincia. Por la cantidad de plantas incautadas, el fiscal López Soto se declaró incompetente y pidió al juez de Garantías que la causa sea girada a la Justicia Federal, adonde ingresó el martes pasado.