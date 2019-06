Una fiscal investiga la denuncia que hizo Yarade por el dron que lo espió

Desde el Ministerio Público señalaron que desde el martes se comenzó a actuar de oficio. Hasta este momento el exfuncionario provincial no se pronunció sobre su renuncia y su futuro político.

El martes que pasó, la noticia de la renuncia de Fernando Yarade como jefe de Gabinete de la Provincia causó un cimbronazo. El tema fue que el funcionario anunció su renuncia luego de denunciar que su familia fue víctima de espionaje y amenaza. Y hasta señaló que un dron sobrevoló su vivienda. Ayer se conoció que la Fiscalía Penal 4 intervino de oficio desde el propio martes, cuando trascendió el incidente del dron y que el exfuncionario radicó una denuncia formal el miércoles 26, a través de su abogado.

"La fiscal penal 4, Gabriela Dávalos, investiga desde el martes el hecho que el exjefe de Gabinete, Rodolfo Fernando Yarade, hiciera trascender a través de redes sociales, en el que denunció la presencia de un dron o VANT (vehículo aéreo no tripulado) que sobrevoló su domicilio, ubicado en el Club de Campo Valle Escondido, y donde se encontraban sus hijas y una persona mayor", señaló en un parte el Ministerio Público.

Y agregó que el mismo martes la fiscal Dávalos ordenó una serie de diligencias tendientes a esclarecer el hecho.

"En tanto, este miércoles el abogado de Yarade formalizó una denuncia en la que pidió que se investigue la posibilidad de que el exfuncionario y su familia hayan sido víctimas "del delito de violación de domicilio, previsto y reprimido por el Código Penal y el Código Contravencional".

Según la denuncia, durante el sobrevuelo "se vio una luz que apuntó contra la casa".

De acuerdo a lo que conoció este medio, el exjefe de ministros no tiene custodia policial en su vivienda, y por el momento las diligencias solo tienen que ver con la investigación.

En Facebook

El martes muy temprano Yarade publicó en su cuenta de Facebook un posteo acompañado de un video donde denunciaba lo sucedido con el dron. "Ayer a la noche, mientras mi mujer y yo trabajábamos, un dron sobrevoló mi casa. Estuvo varios minutos encima del patio, después apuntaron a las habitaciones. Lo detuvieron un rato largo sobre la casa. Cuando llegué, pregunté a mis vecinos si el dron era de alguno. No lo era. Mis dos pequeñas hijas estaban en casa con un mayor a cargo. Por supuesto se asustaron", decía la nota.

Y agregaba: "Desde que volví a la función pública sufrí algún que otro ataque. Le resté importancia. Pero no voy a tolerar que se metan con mis hijas ni con mi familia. Es lo más sagrado y lo que más amo en el mundo. Quiero profudamente a nuestra Provincia y como en el 2001 estoy nuevamente ayudando para salir adelante. No voy a aflojar pero con mi mujer y mi familia vamos a evaluar cómo seguir ante estos ataques. Desde donde esté, mi compromiso por Salta y para liberarla de las mafias sigue intacto".

Horas más tarde trascendería que en el último tiempo Yarade sufrió varias intimidaciones, y hasta su esposa fue amenazada. Esta situación hizo que renunciara al Gobierno de forma sorpresiva.

En medio de un acto y ante la presencia del gobernador Juan Manuel Urtubey, Yarade aseguró: "Quiero agradecerle a todos los que me acompañaron en este tiempo. Este es mi último día de trabajo, renuncio a partir de hoy. Hay mucha gente buena que me ha acompañado. Y mucha gente mala y mucha gente sucia. Este es mi último día de trabajo. A partir de mañana me van a ver en la actividad privada. Muchas gracias".

Los cambios se hicieron oficiales

En el Boletín Oficial de ayer se publicaron las modificaciones.

Baltasar Saravia

Bajo el decreto 897, firmado por el gobernador Juan Manuel Urtubey y el secretario general de la Gobernación, Ramiro Simón Padros, se hizo oficial la renuncia de Fernando Yarade al cargo de jefe de Gabinete.

En el documento, publicado ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, se le da las gracias por “los importantes servicios prestados”.

También se publicó el decreto 900, por medio del cual se designa a Baltasar Saravia como nuevo jefe de Gabinete. Saravia dejó el Ministerio de Infraestructura.

En estas horas, Yarade tendrá que dar un mensaje a los intendentes y dirigentes políticos que esperan conocer si continuará con su candidatura a gobernador.

El exfuncionario se fue muy golpeado porque consideró que se dio con gente “mala y sucia” en el mundillo político. Es, más en este tiempo de campaña política, donde todos buscan obtener su mejor tajada.