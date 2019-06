Un perro murió congelado dentro de una fuente de agua en Bolivia

El periodista Dilver Soria compartió hace unos días el trágico desenlace que tuvo la vida de un perrito de la calle que fue víctima de las extremas temperaturas que azotan en Potosí, Bolivia, donde actualmente se registran temperaturas bajo cero.

La publicación de Dilver se viralizó por completo por lo que horas más tarde aprovechó para hacer llamado de atención sobre la situación actual de la desprotección que sufren los animales.

“Espero que la imagen sobre y más allá de las críticas, sirva para que asumamos conciencia sobre el cuidado y trato a nuestros animalitos o mascotas“, escribió en otra publicación.

También, extendió un llamado a las autoridades de la ciudad para que pongan más atención sobre el peligro que representa a los animales en un intento de evitar futuras muertes.

Al ser entrevistado por Correo del Sur, Soria dijo: “A las 8:45 aproximadamente me acerqué a la fuente para fotografiar el agua congelada, pero me percaté que había algo dentro, primero parecía una chalina, pero a medida que comenzó a chorrear agua de las piletas, se fue aclarando y se notó que era un animal“.

Aunque no quedó claro cómo es que el perro terminó congelado en la fuente, una de las hipótesis que se maneja es que haya querido acercarse a beber un poco de agua, resbalara y debido a las bajas temperaturas su cuerpo entró en shock, muriendo minutos más tarde.

Fuente: bles.com