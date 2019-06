Porto hizo una oferta millonaria por Renzo Saravia

Racing recibió hoy una oferta formal por parte del Porto de Portugal por el defensor Renzo Saravia, quien podría emigrar si se estiran un poco más en la cifra.

Así lo revelaron fuentes de la negociación a NA, que detallaron que la dirigencia encabezada por Víctor Blanco no ve con malos ojos la venta, siempre y cuando se mejore la oferta inicial, de 6.500.000 euros libres de impuestos.

Si bien no trascendieron montos, la academia pretende una cifra superior por su pase y un plus por objetivos o porcentaje de una futura venta.

El lateral derecho llegó a préstamo a Racing en junio 2017 y un año después, la academia hizo uso de la opción de compra del 50 por ciento de la ficha por un millón de dólares a Belgrano de Córdoba, que conserva la otra mitad de la ficha.

Ahora, esa inversión podría rendir sus frutos para Racing por un jugador que potenció y que forma parte de la lista de convocados de la Selección argentina para la Copa América que empezará en dos semanas en Brasil.

Saravia jugó 49 partidos con la camiseta albiceleste y no convirtió ningún gol, pero fue uno de los puntales del flexible esquema propuesto por el entrenador Eduardo Coudet.

En caso de venderlo tal como parece, Racing tendría que compartir las ganancias con Belgrano, pero seguramente la dirigencia trate de llegar a un acuerdo como hizo como cuando vendió a Marcos Acuña al Sporting de Lisboa.

En aquel entonces, el club era socio de Ferro, que terminó aceptando un monto inferior por el 50 por ciento del pase que le correspondía.

Por las dudas, Racing ya sondeó a dos futbolistas que interesan como lateral derecho: Tomás Guidara, de Belgrano de Córdoba, y Fernando Torrent, de Arsenal de Sarandí.