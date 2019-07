Scaloni decide: repetir el equipo después de 40 años, o cambiar

Es todo un tema para Lionel Scaloni. Repetir el equipo que venció a Venezuela por 2 a 0 o meter otra variante teniendo en cuenta que el rival de mañana será Brasil.

La Selección dejó Río de Janeiro y se instaló en Belo Horizonte con esta incógnita.

El equipo conducido por Lionel Scaloni practicó por la mañana a puertas cerradas en el predio del club Fluminense, y almorzó en el hotel antes de partir rumbo a la ciudad de Belo Horizonte, donde mañana enfrentará al equipo anfitrón, desde las 21.30.

Scaloni todavía no dio indicios ayer del once que arrancará el partido y la gran pregunta es si mantendrá o no el que comenzó frente a la vinotinto, que pese a no haber deslumbrado, había mostrado un mejor equilibrio y buenos pasajes de fútbol.

Si Scaloni decide repetir el once inicial, cortará una racha de 40 partidos consecutivos en los que la Selección no repitió la formación inicial de un partido para otro.

La última vez que Argentina jugó dos encuentros seguidos sin modificaciones fue en la Copa América de Estados Unidos 2016 y la otra particularidad es que no estuvo Lionel Messi.

El rosarino se había lesionado en la zona lumbar en el último amistoso frente a Nicaragua, llegó con lo justo a la denominada Copa Centenario.

El entrenador de ese entonces, Gerardo Martino, lo reservó en los dos primeros partidos: frente a Chile (triunfo 2-1) y Panamá (goleada por 5-0).

¿Cómo formó la Selección en esos dos encuentros? con Romero, Mercado, Otamendi, Ramiro Funes Mori y Rojo; Augusto Fernández, Mascherano, Banega y Nicolás Gaitán; Higuaín y Ángel Di María.

Luego pasaron 40 partidos que incluyeron el final del proceso de Martino, los ciclos completos de Edgardo Bauza (2014-16) y Jorge Sampaoli (2017-2018) y los primeros partidos de Scaloni, quien primero asumió como interino y luego fue ratificado en el cargo.

Pero, si finalmente Scaloni decide tomar más recaudos y meter mano ya existen un par de especulaciones.

Por un lado se habla del ingreso de Ángel Di María en reemplazo del Kun Agüero, con lo cual también podría salir del equipo Marcos Acuña para que ingrese Giovani Lo Celso.

La otra hipótesis es más defensiva: el ingreso de Renzo Saravia para armar línea de cinco en el fondo, o de un mediocampista de contención, como Guido Rodríguez. En ambos casos el apuntado a dejar el equipo sigue siendo el Kun Agüero. Por ahora, solo hay silencio en el cuerpo técnico.