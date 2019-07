Santo en las alturas y dueño del clásico del Torneo Anual 

Juventud Antoniana volvió a hacer de las suyas, pero está vez tuvo un sabor más que especial, porque se quedó con el clásico al vencer a Gimnasia y Tiro, en el “derby” doméstico, por 1 a 0, en uno de los partidos correspondiente a la sexta fecha del Torneo Anual de la Liga Salteña.

El santo demostró que sigue bendito: abrochó los tres puntos en un pleito parejo y se mantiene como líder indiscutido de la competencia.

El equipo que dirige Adrián Cuadrado barrió con todo oponente que se le cruzó en el camino y ostenta un récord perfecto, con seis victorias en seis presentaciones.

Todo lo contrario es el presente de Gimnasia, que previo al clásico perdió a Daniel Ramasco como técnico y ayer sumó su cuarta derrota consecutiva bajo la conducción de la dupla técnica conformada por Carlos Castilla y Sergio Maza.

Juventud arrancó el clásico intentando imponer su juego, pero con el transcurrir de los minutos los dueños de casa se adueñaron de las acciones y manejaron el partido.

Los encargado de conducir al albo optaron por el ingreso de Juan Carlos Cartello, un hombre conocido y querido en el club, en el mediocampo, intentando hacer valer su experiencia. La apuesta no resultó tan bien porque se notó a un “Piojo” con falta de ritmo.

Lo mejor de Gimnasia pasó por el sector derecho del círculo central: Gastón Martín fue el jugar más incisivo en el local. Su velocidad y destreza fueron un verdadero dolor de cabeza para la defensa antoniana.

El albo dominó y generó, pero no tuvo la experiencia necesaria para marcar la diferencia en el arco rival y se tuvo que ir al entretiempo con el marcador en cero.

En la segunda mitad todo cambió: a pocos minutos del inicio, Cristian Chavarría por derecha sacó el centro, Facundo Abraham, arquero de Gimnasia, falló en la salida, la pelota lo sobró y le quedó servida para que Matías Vicedo definiera de cabeza. Error y gol de Juventud, que una vez lució la jerarquía de sus jugadores.

Gimnasia sintió el golpe y no logró reponerse, sobre todo porque quedó diezmado por la expulsión de Matías Macoritto, quien se fue a los vestuario junto con Nélson Marín, volante de Juventud.

Con la diferencia favor, el santo resguardó el resultado, pero no se conformó y buscó aumentar el marcador: a los 33’, Mauro Cachi sacó un remate de larga distancia, la pelota pegó en travesaño, rebotó en la espalda de Abraham y salió.

Juventud Antoniana, gracias a la jerarquía de algunos de sus jugadores que llegaron y otros que se mantuvieron del plantel del Federal A, volvió a demostrar por qué es el mejor equipo del torneo doméstico y un claro favorito a quedarse con el título liguista.

El resultado:



GIMNASIA 0 JUVENTUD 1

F. Abraham A. Pedroso

J. Fraunhofer N. Pérez

M. Macoritto F. Girón

C. López J. Paz

T. Nallim E. Salinas

G. Martín R. Chavarría

S. Escobares N. Marín

E. Giménez L. Silvieira

J. Cartello M. Cachi

J. Pereyra M. Vicedo

M. Mogi R. Gómez

DT: Castilla-Maza DT: A. Cuadrado

Gol, ST: Matías Vicedo (J).

Cambios, PT: 19’ M. Esparza por Silveira (J). ST: 26’ I. Salim por Mogi (G) y E. Cansino por Giménez (G), 38’ R. Rojas por Vicedo (J) y F. Aguirre por Nallim (G), 45’ A. Ritzer por Cartello (G) y J. Velazco por Cachi (J), 46’ P. De Pauli por Gómez (J).

Incidencias, ST: 17’ expulsados Marín (J) y Macoritto (G).

Jornada: Sexta fecha

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Luciano Díaz