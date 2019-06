Para Mariano Elizondo, los promedios seguirán la próxima temporada

El CEO de la Superliga, Mariano Elizondo, consideró este martes que se deben “revisar” los promedios en el fútbol argentino, aunque anticipó que continuarían para la próxima temporada.

Además, reconoció que “puede ser” que hayan presionado al Tribunal de Apelaciones, que debe expedirse sobre la quita de seis puntos a San Lorenzo y Huracán.

En una entrevista concedida a TyC Sports, Elizondo hizo referencia a la puja que tienen Argentinos Juniors y Lanús, que se consideran clasificados a la Copa Sudamericana.

“El área de legales hará un dictamen sobre los clasificados a las copas y lo comunicaremos. Ya me voy acostumbrando a los pedidos de los clubes, es algo con lo que tenemos que convivir”, indicó.

Consultado sobre cuándo saldría el fallo sobre San Lorenzo y Huracán, reconoció que “los tiempos están excedidos” y confesó que el “Comité Ejecutivo me instruyó para que le diga al Tribunal que se expida cuanto antes”.

“¿Si hubo presiones y por eso se demora el fallo? Puede ser, no lo sé. Hay muchas opiniones de un lado y de otro. Es la primera vez que el tribunal tiene un caso de esta índole. Puede ser que hayan recibido presión sus miembros. Hay que buscar que se expida lo más rápido posible”, expresó.

Elizondo manifestó que “hay que revisar el tema de los promedios, pero hacerlo con tiempo” y explicó que antes del inicio de la temporada entrante habrá tres reuniones de Comité Ejecutivo de Superliga donde seguro se toque el tema.

“Antes de que inicie la temporada hay que definirlo. No creo que sea para la próxima temporada, sino de acá a unos dos años aproximadamente”, afirmó.