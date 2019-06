Federer y Nadal se enfrentarán en las semis de Roland Garros

El tenista español Rafael Nadal y el suizo Roger Federer ganaron hoy sus respectivos partidos de cuartos de final y se enfrentarán en una de las semifinales de Roland Garros, segundo Grand Slam del año, sobre el polvo de ladrillo de París.



En una jornada que estuvo suspendida por la lluvia, Nadal completó el encuentro ante el japonés Kei Nishikori por 6-1, 6-1 y 6-3 (se había cortado cuando el español estaba 4-2 arriba en el tercero) y Federer eliminó a su compatriota Stanislas Wawrinka por 7-6 (4), 4-6, 7-6 (5) y 6-4.



El zurdo Nadal, ganador en once ocasiones del Abierto de Francia, finalizó el partido ante Nishikori (séptimo del ranking) en la cancha Philippe Chatrier y avanzó a su duodécima semifinal en París, una ronda en la que nunca perdió.



Federer, en el estadio Suzanne Lenglen, igualaba 3-3 con Wawrinka en el cuarto set a la hora de la suspensión, y en la reanudación no perdonó.



El de estas semifinales será el encuentro oficial número 39 entre Nadal (2 del mundo) y Federer (3), dos ex número uno de la ATP. El de Manacor le ganó 23 partidos al suizo de 37 años, cinco en Roland Garros (semifinales 2005 y finales 2006, 2007, 2008 y 2011), aunque la última vez que pudo superar a Federer fue en 2014, en semifinales del Abierto de Australia. En los últimos seis encuentros se impuso el nacido en Basilea.



El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, jugará mañana por los cuartos de final contra el alemán Alexander Zverev.



El ganador se medirá con el vencedor del otro encuentro de cuartos entre el austríaco Dominic Thiem y el ruso Karen Khachanov, que eliminó al argentino Juan Martín Del Potro en los octavos.