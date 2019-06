Los guionistas de la serie querían que este personaje sobreviviera en la octava temporada, pero no encontraron "la manera de hacerlo alegremente". ALERTA SPOILERS.

Game of Thrones: uno de los personajes no debería haber muerto, según guionista

Antes de que se emitiera el primer capítulo de la octava temporada, los fans ya podían predecir el dolor. No sabían cómo ocurriría, o en qué episodios darían su último aliento, pero sí existía la certeza de que muchos personajes de Game of Thrones perderían la vida en un desenlace amargo y doloroso.

Teorías, profecías, conspiraciones… Cientos de suposiciones surgieron para tratar de descubrir antes de tiempo quiénes serían los protagonistas marcados por la muerte. Algunas pérdidas -como la de Daenerys Targaryen y su dragón Rhaegal- dolieron. Otras, como la de Cersei y Jamie Lannister, decepcionaron a algunos por rozar casi el absurdo. El asesinato rápido y sencillo de The Night's King (El Rey de la Noche) sorprendió, y algunos decesos que sí se esperaban, nunca se produjeron.

De cualquier forma, todos los finales de los personajes que perecieron fueron planeados por los creadores y escritos sobre el guión. Todos excepto uno, tal y como reveló Dave Hill en una entrevista con el medio estadounidense especializado Entertainment Weekly.

El guionista explicó que el final de Ser Jorah Mormont, que terminó por sumir a Daenerys Targaryen en un estado de enajenación descontrolada, no estaba planificado. De hecho, el final que querían para el fiel consejero de la Madre de Dragones era muy distinto.

"Durante mucho tiempo quisimos que Jorah estuviera en el Muro al final y que el trío que marchase más allá del Muro estuviera compuesto por Jon, Jorah y Tormund", contó Dave Hill. "Pero teníamos que ponerle mucha lógica, porque teníamos que enrevesar mucho las tramas para que Jorah marchase al Muro. Para ello, debía dejar de estar de lado de Daenerys antes de que pasase todo lo del final", añadió el guionista.

No había forma de que los fans creyeran que Jorah Mormont podía traicionar a Danny. Estaba enamorado de su Reina, era sensato y honorable. En las últimas temporadas, además, había demostrado ser ciegamente fiel a Khaleesi. Ni la inesperada enajenación de la madre de dragones le habría llevado a conspirar contra ella. Finalmente desistieron.

"No había manera de hacer eso alegremente. Y Jorah debía tener la noble muerte que deseaba: defendiendo a la mujer que amaba", dijo Hill.

Jorah pereció en el tercer capítulo, durante "La Batalla de Invernalia". Murió salvando a Danny del ejército de White Walkers (Caminantes Blancos), antes de saber que su reina había caído presa de la locura. Junto a su tumba, Daenerys lloró desconsolada. Él era su fiel amigo.

"Hay algo de dulzura en todo ello, porque Jorah nunca supo todo lo que ella hizo", dijo el actor que interpreta a Jorah Mormont en una entrevista con Entertainment Weekly. "Probablemente es lo mejor. Es una bendición para él que no supiera nunca todo lo que le pasó a Daenerys. Y desde el punto de vista pragmático, la muerte de Jorah sirvió a un gran propósito", añadió.

El fallecimiento del consejero fue uno de los primeros atisbos de la caída estrepitosa de Danny Targaryen. Además, soportó la muerte de su dragón, Viserion, gran parte de su ejército había perecido en una guerra que no era suya, y había descubierto que no era la verdadera heredera al Trono de Hierro.

No se sabe qué les habría parecido a los fans este final que los guionistas planearon inicialmente para Jorah, pero sí está claro que el desenlace de muchos personajes no convenció a la audiencia. Uno de los que más disgustó fue el de la propia Daenerys, que llevó a los fans a inventar un final no oficial que muchos aplaudieron en redes sociales.