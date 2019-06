Agüero: "Tengo más ganas de salir campeón por Messi que por mí”

El delantero de la Selección argentina Sergio “Kun” Agüero aseguró este miércoles que desea ganar un título con el equipo albiceleste más por Lionel Messi que por él mismo.

“Él está contento de estar acá. Sabemos muy bien lo que nos transmite. No va a dejar de intentar poder ganar algo con la Selección. Es el deseo de él y el deseo de todos, tengo más ganas de salir campeón por Messi que por mí”, dijo Agüero en declaraciones a Fox Sports.

Agüero, con la Selección argentina, logró el Mundial Sub-20 de Canadá 2007 y la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, pero al igual que Messi, nunca pudo conseguir un título con la mayor, pese a que llegó a las finales de las Copa América 2015 y 2016 y la del Mundial de Brasil 2014.

El Kun, actualmente en el Manchester City, dijo que “Argentina es candidato en todas las competiciones, nos ponemos eso y queremos llegar a lo más alto siempre. Va a ser muy diferente a lo que se venía jugando”.

A poco de que arranque la Copa América 2019 en Brasil, Agüero reconoció que aún no conoce mucho de los movimientos de sus nuevos compañeros: “De la mayoría de los chicos no conozco sus movimientos. Hace dos semanas que estoy practicando con ellos. Nos estamos conociendo con la mayoría del plantel”.

Incluso explicó que aún debe adaptarse al sistema de juego que propone Lionel Scaloni, pero aseguró que “si tenemos una buena base defensiva, vamos a andar bien. Lo más importante es que no nos hagan goles”.