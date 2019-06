Desde los 4.300 metros baja agua pura para abastecer a San Antonio de los Cobres

Días atrás fue inaugurado el acueducto El Acay en San Antonio de los Cobres, de 25 kilómetros de extensión, que junto a la planta potabilizadora ubicada en esa localidad abastecerá a todos los vecinos de esa localidad del departamento Los Andes.

El acto fue encabezado por el intendente Leopoldo Salva, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia Marcelo López Arias, y el presidente de Aguas del Norte Lucio Paz Posse. En la oportunidad, la empresa Aguas del Norte y Municipalidad local firmaron un convenio para ejecutar obras complementarias.

La toma se encuentra ubicada a 4.300 msnm, en el Nevado El Acay. La obra de captación se ubica en el arroyo Cóndor Huasi, en las nacientes del Río de los Patos, al pie del Nevado El Acay.

Desde la planta, mediante acueductos que hacen de nexos, el agua llega a dos cisternas desde donde se distribuye a los domicilios mediante redes distribuidoras.

El intendente de San Antonio de los Cobres, Leopoldo Salva recordó que el pueblo se abastecía de una vertiente natural llamada Agua de Castilla, que como todas las fuentes de agua de la zona, contiene arsénico.

En contrapartida, esta vertiente en el Nevado de Acay es una de las mejores aguas minerales del país, indicó Paz Posse y agregó que la obra “es justicia social para un pueblo que peleó incansablemente para hacer realidad el acueducto”.

El presidente del directorio subrayó la envergadura de la obra que se extiende por los cerros, cruza el camino e implicó la colocación de gran cantidad de válvulas, reductores de presión, entre otros trabajos. Asistieron intendentes de localidades vecinas, funcionarios provinciales, municipales, del directorio de Aguas del Norte y vecinos.

El intendente Salva contó que quedó habilitada la primera etapa de la obra, la más grande, que posibilita que ya cuenten con el servicio los barrios de la parte alta, como Gendarmería, 16 Viviendas, Fonavi, 40 Viviendas, 36 Viviendas, Alto Molino, entre otros. “Para que pueda llegar a todos los demás barrios hay que hacer otra obra, más pequeña que consiste en unos 700 metros de cañerías hasta la vieja cisterna. Esto nos va a permitir cubrir con el servicio al 100% del pueblo. El objetivo es también llegar a la parte alta del Chanarcito, que no tiene red de agua. Vamos a comenzar a trabajar desde ahora. Ya llegó el camión con las cañerías, así que pronto nos vamos a poner manos a la obra”.



Fredy, vecino: “Estoy feliz, es un sueño cumplido por el que luchamos todos. Esto nos ayuda a seguir adelante. Necesitamos continuar trabajando con gente que le pone el hombro al pueblo y nos representa. Hoy nos vamos a beneficiar con un agua pura, sana, vamos a dejar de sufrir la escasez. Yo vivo en el barrio Chañarcito, donde queremos que también llegue el agua que brota del Acay. Se que se van a hacer las obras para que esto suceda”.

María, vecina: “Yo creo que era hora que San Antonio tenga agua de calidad, para que tengamos una mejor vida. Esperamos que este servicio llegue a todos los vecinos, porque es lamentable que tengamos en algunas zonas que juntar agua todo el tiempo. Agradezco a los que han hecho posible llegar el agua hasta aquí, para nosotros, nuestros hijos y nietos. Si no hay agua no hay vida. Si tenemos agua buena vamos a tener mejor vida. Se me había cortado un ligamento del brazo de tanto acarrear agua. Antes teníamos que hervir primero y ponerle lavandina”.