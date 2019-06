“A Mentesana yo lo vi sufrir mucho el descenso”

El presidente de Gimnasia y Tiro, Marcelo Mentesana, lanzó el pasado martes declaraciones que no dejaron muy contentos a muchos hinchas del albo, al manifestar, en diálogo con el programa radial Rock & Gol Salta, que “es un alivio el descenso de Gimnasia de cierta forma en el tema económico. En caso de mantener la categoría hubiera sido un dolor de cabeza buscar fondos para afrontar el torneo”.

Tras los dichos del titular del club, que no dejan de ser una realidad por lo alicaídos que están los clubes en materia económica, quien salió a defenderlo en diálogo con El Tribuno fue justamente su vice, Juan Carlos Ibire, quien dejó en claro que el descenso no estaba en los planes de la dirigencia y que dolió, sobre todo al presidente. “El presidente de Gimnasia apoyó el fútbol en estos años total y absolutamente. Su objetivo como presidente es el club y procurar no dejar una institución fundida. Y sabiendo que el club no estaba en esas condiciones apostó al fútbol por los hinchas, por los socios”, expresó el vice de la entidad de la Vicente López, para luego recordar que Gimnasia durante la gestión Mentesana jugó un pentagonal de ascenso a la B Nacional con tres equipos poderosos desde lo económico, con los que era muy difícil competir, como Mitre de Santiago del Estero, Agropecuario y Gimnasia de Mendoza.

“Además, en casi todos los torneos clasificamos a la siguiente ronda. Mentesana antes de ser presidente también fue deportista, y una figura muy importante del rugby, y le duele perder. Yo lo vi sufrir muchísimo por esto, por el descenso. Es una persona ocupada y preocupada por todo el club y que no le quepan dudas al hincha que quiere el fútbol, que apoya al fútbol. No buscábamos el descenso, solo que a esta situación no deseada que atravesamos ahora debemos aprovecharla para fortalecer al club con obras importantes que pronto vamos a anunciar”, adelantó el directivo.

Luego, le habló al hincha abatido y desesperanzado. “Llegará el momento de armar un equipo importante y un gran proyecto para volver al Nacional B, pero a eso no lo podremos hacer hasta tanto no tengamos un club sólido, saneado. Si hubiese sido como piensan algunos hinchas, hubiéramos jugado el último torneo solo con los chicos. Apostamos a un fútbol con otro presupuesto porque así teníamos que hacerlo y no nos salió. Y a los jugadores les dimos todo, toda la estructura, se les pagó a todos hasta el último centavo”, defendió la gestión, para concluir: “El descenso nos dolió a todos, los dirigentes también somos hinchas de Gimnasia. Tenemos que tener paciencia”.