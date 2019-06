Procesaron a Cristina Kirchner y a 100 empresarios por cartelización de la obra pública

El juez federal Claudio Bonadio procesó hoy a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner bajo la acusación de haber recibido coimas en el marco de un expediente derivado de la causa de los cuadernos, en el que se investiga la supuesta cartelización de la obra pública y el presunto pago de sobornos por parte de las empresas que explotaban las rutas con peajes durante su gestión.



El magistrado emitió dos fallos con los que procesó además a decenas de empresarios y ex funcionarios públicos, informaron fuentes judiciales.



Entre los funcionarios procesados se encuentra el detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y el ex secretario de Obras Públicas José López.



Entre los empresarios acusados de pagar coimas y ser parte de la cartelización se encuentran los detenidos Lázaro Báez, Gerardo Ferreyra, Fabian De Sousa y Cristóbal López a quienes Bonadio procesó con prisión preventiva.



El magistrado procesó también, pero sin prisión preventiva, al ex titular de la cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, y a los empresarios Aldo Roggio, Eduardo Eurnekián, Osvaldo Acosta, Juan Chediak, Ángel Calcaterra, Javier Sánchez Caballero y Juan Calros de Goychoechea, entre otros.



Fue precisamente Wagner quien, como arrepentido del caso de los cuadernos, habló ante el juez Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli de la cartelización de la obra pública y del pago de coimas de empresarios a funcionarios públicos.



Por la cartelización de la Obra Pública, Bonadio procesó también al financista Ernesto Clarens, otro de los arrepentidos que en su declaración se refirió al tema.



En relación a la supuesta cartelización, Bonadio procesó a la ex presidenta “en orden a los delitos de cohecho pasivo, reiterado en mil veintisiete (1.027) hechos, stecientos uno (701) de ellos en calidad de coautora, y trescientos veintiséis (326) en calidad de partícipe necesaria”.



Además la procesó por la admisión de dádivas, reiterado en dos hechos, en calidad de coautora y le trabó un embargo por 11.502 millones de pesos, según consta en el fallo judicial emitido esta tarde.



La investigación de las supuestas coimas pagadas por las empresas concesionarias de rutas con peajes, se inició a partir de la declaración del ex titular Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCOVVI), Claudio Uberti, quien dijo que recolectaba coimas de esas firmas.



Por ese caso, también fueron procesados la ex mandataria, el ex ministro De Vido, el propio Uberti –sin prisión preventiva-, y una docena de empresarios.



En el marco de ese expediente, Bonadio dispuso la falta de mérito para los empresarios Eduardo Eurnekian, Gerardo Ferreyra, el ex secretario de Estado José López y Gianfranco Macri –hermano del presidente-, entre otros.