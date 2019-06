Importante farmacéutica ocultó que uno de sus fármacos previene el Alzheimer en un 64%

Un ensayo clínico de 2015 encontró que una terapia con fármacos podría reducir en gran medida el riesgo de padecer el Alzheimer. A pesar de los buenos resultados, la compañía Pfizer decidió no seguir investigando ni publicar los datos.

Un equipo de investigación de la farmacéutica Pfizer encontró en 2015 algo sorprendente: una terapia con el fármaco Enbrel, un potente antiinflamatorio contra la artritis reumatoide, parecía reducir el riesgo de enfermedad de Alzheimer en un 64%.

Decidieron hacer miles de análisis para confirmar lo que pensaron era circunstancial. Sin embargo, se confirmó que el tratamiento tendría un efecto positivo en las personas y, contra lo que se esperaría, la compañía no solo decidió detener los estudios sino que además eligieron no publicar los datos.

Así lo dio a conocer el periódico Washington Post en una investigación especial en la cual aseveran que los investigadores de la división de inflamación e inmunología de la compañía instaron a la empresa a hacer un ensayo clínico para confirmar la hipótesis en miles de pacientes, pero este tendría un costo aproximado de US$ 80 millones, por lo que decidieron cancelar la investigación.

El periódico contactó a la empresa para dar declaraciones al respecto de la investigación. Desde allí dijeron que el Enbrel no se había mostrado “prometedor” para la prevención del Alzheimer porque no llegaba directo al tejido cerebral. “Se consideró que la probabilidad de un ensayo clínico exitoso es baja. Una sinopsis de sus hallazgos estadísticos preparados para publicación externa, explica que no cumplió con sus estándares científicos rigurosos”, según se puede leer en el descargo.

Ocultamiento de datos

Según Ed Harnaga, portavoz de Pfizer, los datos científicos que obtuvieron no fueron suficientemente motivantes para darle curso efectivo a una investigación que le costaría a la empresa decenas de millones de dólares.

Pero otros científicos no están de acuerdo.

Rudolph E. Tanzi, un destacado investigador y profesor de Alzheimer en la Escuela de Medicina de Harvard y en el Hospital General de Massachusetts dice que la farmacéutica debería, al menos, haber publicado los datos por si otros quería continuar la investigación.

“Sería beneficioso para la comunidad científica contar con esa información”, dijo Keenan Walker, profesor asistente de medicina en Johns Hopkins que está estudiando cómo la inflamación contribuye al Alzheimer. “Ya sea que se trate de datos positivos o negativos, nos brinda más información para tomar decisiones mejor informadas”, agregó.

