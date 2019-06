Juan Martín del Potro habló de su relación con Sofía “Jujuy” Jiménez

El tenista, en su regreso al país, no pudo esquivar las preguntas sobre la modelo.

Momento tenso: Juan Martín del Potro volvió a Buenos Aires y demostró su incomodidad en Ezeiza cuando le dijeron que Sofía Jujuy Jiménez parecía estar muy enamorada de él y ninguneó una relación de pareja.

El tenista habló con LAM y se excusó porque "estoy medio dormido. Pensé que me ibas a preguntar de tenis. No sabés mucho de tenis. Tenés que aprender un poco".

"Estoy bien con Sofía. Me fue a ver al torneo de Roma, que me fue bien, así que me trajo suerte", respondió sobre las imágenes de la exparticipante del Bailando en un torneo viendo al tenista.

Del Potro no pudo ocultar su incomodidad cuando le dijeron que ella se veía muy enganchada con él y se desentendió: "Preguntale a ella si está enamorada. Nos vemos, amigo. No estamos en pareja. Ya lo dijo ella nomás".

"Dejame que acabo de llegar después de dos meses. Quiero ir a Tandil. Gracias", cerró la nota el tenista después del mal momento.