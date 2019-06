El empresario ítalo-estadounidense Rocco Commisso compró la Fiorentina

Una jugada de pizarrón. El club Fiorentina de la Serie A de Italia fue adquirido por el empresario ítalo-estadounidense Rocco Commisso, dueño del NY Cosmos, de la liga MLS de los Estados Unidos.

El empresario estadounidense, que posee la quinta mayor operadora de televisión por cable en Estados Unidos, sumó así un nuevo equipo a su cartera, pues ya es el dueño del New York Cosmos. Los términos económicos no se han hecho públicos, pero diversos medios cifran la operación en 165 millones de euros.

“Siempre he sido un fanático del fútbol italiano y no hay palabras para describir lo increíblemente honrado que me siento por tener la oportunidad de ayudar a escribir el próximo capítulo en la historia de un club tan legendario”, señaló ayer, tras sellar la compraventa, después de tres años de negociaciones preliminares.

Commisso es además presidente de Mediacom, la quinta red de televisión por cable más importante de Estados Unidos.

El empresario argumentó sobre la elección de este equipo de fútbol y no otro. “Florencia es conocida en todo el mundo como la ciudad que representa lo mejor de la cultura italiana”, dijo. Ahora bien, el reto es importante pues asume un club que en los últimos cinco años acumuló pérdidas de 32,9 millones de euros, con sólo un ejercicio, el 2016-2017, en el que se presentaron beneficios.

“Me gustaría agradecer a la familia Della Valle por dirigir la Fiorentina durante los últimos 17 años. Diego y Andrea merecen un gran crédito por salvar a este club de la ruina financiera y dejar unos sólidos cimientos para construir el club”, opinó Comisso. “De las diversas ofertas que recibimos, elegimos no la que nos resultó más ventajosa desde una perspectiva económica, sino la oferta que creemos que hace más para garantizar un futuro sólido y emocionante para el club”, afirmaron los Della Valle.

Fiorentina se convierte en el quinto club de la Serie A con un dueño extranjero. Los otros son el Milan (bajo control del fondo de inversiones estadounidense Elliott Management), el Inter de Milán (el grupo de tiendas Suning de China), Roma (el empresario estadounidense James Pallotta) y Bologna (el empresario canadiense Joey Saputo). Más de la mitad de los 20 clubes de la Liga Premier en Inglaterra están bajo control foráneo.