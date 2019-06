Central Norte aterrizó y se instaló en Misiones

Central Norte disfrutó de un aterrizaje exitoso, desembarcó en Misiones ayer, pasado el medio día y se instaló en la localidad de Garupá, a la espera del primer duelo final con Guaraní Antonio Franco, que se juega mañana a partir de las 18, en Villa Sarita.

La delegación azabache encabezada por Ezequiel Medrán llegó vía aérea a destino en perfectas condiciones y armó su búnker en el predio de Crucero del Norte, lugar donde se hospedará hasta el lunes.

El cuervo no pasó sobresaltos, partió ayer a las 6 de la madrugada, hizo escala en Buenos Aires donde esperó cuatro horas y continuó viaje hasta llegar a la “tierra colorada”.

Luego de un descanso reparador, el técnico de Central Norte trabajó con sus muchachos en horas de la tarde y refrescó algunos conceptos tácticos que implementará frente al franjeado.

Medrán, con la intención de minimizar el margen de error, continuó su labor y horas más tarde reunió al grupo para analizar videos de Guaraní, una herramienta que ya utilizó en la semana.

El entrenador de Central Norte tiene previsto para hoy realizar la última práctica en horario matutino, en la cual terminará de definir el equipo y confirmará el banco de suplentes, teniendo en cuenta que llevó 19 jugadores y uno deberá quedar fuera.

El exarquero también aprovechará para terminar de pulir algunos detalles en el once titular que podrán en cancha. Si bien Medrán no lo confirmó, implementaría una variante con respecto a la formación que eliminó a Ñuñorco (Tucumán).

Marcos Valsagna, recuperado de un desgarro que lo marginó más de un mes, vuelve a la titularidad pero ocupará el sector izquierdo del medio campo en cuenta de Benjamín Jurado.

El volante cuervo, desde que llegó al club de barrio norte, se desempeñó por el carril derecho, pero no tiene inconveniente en cambiar de posición ya que conoce ambos puestos.

Una de las grandes interrogantes que presenta el cuervo, es quién será el guardián de los tres palos, ya que Mauricio Pegini se recupera de una lesión en el hombro, la cual le impidió trabajar con normalidad en la semana.

El arquero le manifestó en la previa al técnico azabache que está en condiciones y quiere estar presente en la primera final.

Central Norte, instalado en Misiones, espera el gran día para enfrentar a Guaraní.