VIDEO La desopilante imitación de Alvaro Navia del tema “La Cobra” en Polémica en el Bar

Gracias a sus personajes de Albertito y Waldemar, Álvaro Navia se ganó el reconocimiento de APTRA, a tal punto que sus desopilantes imitaciones en Polémica en el bar, el ciclo que produce Gustavo Sofovich por la pantalla de América, y que le valieron estar nominado al Martín Fierro en la terna a la Mejor Labor Humorística.

A días de la entrega del máximo reconocimiento (será el domingo y lo televisará Telefe) que tiene la televisión argentina, el humorista uruguayo volvió a hacer de las suyas poniéndose en el rol de Jimena Barón e imitando los movimientos de la cantante y actriz en La Cobra, su más reciente hit.

Claro que, fiel a su estilo, el cómico adaptó la letra a la actualidad política y económica de la Argentina, y la centró en la ayuda del Fondo Monetario Internacional a nuestro país.

“Soy Jimena Barón B”, bromeó Navia, luego de que el conductor le dijera que era “Jimena Chabón”, para luego comenzar con la canción, que tuvo la siguiente letra:

Soy el Fondo que se cobra lo que me mangueaste bebé

Pensaste que me iba a olvidar.

Y andas gastando guita en obras bebé,

el Fondo está cansado de esperar

Si no me pagan la cuotita bebé

Dujovne empezá de una a rezar

Cuando quisiste más platita bebé

Y yo dije "de acá"

Viene el Fondo, corre

A ver si ahora te animás

Que me invitaste a tu casa a almorzar

Que tanta plata la deuda va a engordar

Crece y crece, se hace grande

Ya no puedo aguantar

Vas de pueblo en pueblo inaugurando de más

Dejando al Fondo, al Fondo bien atrás

Si no quisiste endeudarme, solo me enterraste mal

Soy el Fondo que se cobra lo que me mangueaste bebé

Pensabas que me iba a olvidar

Y andas gastando guita en obras bebé

El Fondo está cansado de esperar

Si no me pagan la cuotita bebé

Dujovne empezá de una a rezar

Cuando quisiste más platita bebé

Y yo dije "de acá" (repite)

"Como no conseguimos arena esto es polenta", lanzó luego de su interpretación, haciendo referencia a lo que le tiraron desde la producción imitando el videoclip de la artista. Cerrando, una vez más, una noche llena de humor en el histórico ciclo que ideara Gerardo Sofovich hace ya más de medio siglo.