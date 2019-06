VIDEO Luciana Salazar se descompensó en el Bailando y se la llevaron en ambulancia

La modelo vivió un momento para el olvido mientras hacía la coreografía: “Se me nubló todo, nunca me había pasado esto”. Hoy luchará por quedarse en el programa ya que irá al duelo telefónico con Leticia Brédice.

Luciana Salazar vivió un momento preocupante en el Bailando 2019. Tuvo que ir al duelo de pop latino porque obtuvo apenas 13 puntos en su coreografía y ocurrió lo inesperado. Se descompensó en medio de la performance y todos se alarmaron.

Tras su performance, la modelo se retiró de la pista. Muy angustiada, reconoció su malestar y dijo que nunca le había pasado algo así. “Sentí que me desmayaba. Se me nubló todo. Tuve mucho frío. Qué mal, me quiero matar”, expresó.

Ante las especulaciones por un problema de salud, Salazar aseguró que está perfecta y que se hace análisis todo el tiempo. “Creo que es por no haber descansado bien”, se justificó en una entrevista con el programa Hay que ver.

La mamá de Matilda se fundió en un abrazo con Flavio Mendoza y se largó a llorar. Vicente Labonia, el doctor que la atendió, confirmó que se trató de un episodio de baja presión arterial. Del estudio se tuvo que retirar en la ambulancia.