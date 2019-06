Tristeza: murió Lucho Avilés, pionero del periodismo de espectáculos

El periodista uruguayo Lucho Avilés murió este sábado a los 81 años: sufrió un paro cardíaco mientras almorzaba con amigos en un club de Palermo. Tres semanas atrás se había roto dos costillas al caerse en la calle, y la recuperación -que lo obligó a tomar fuerte calmantes- le demandaría al menos un mes.

Su colega Gabriel Levinas fue quien informó la triste noticia a través de su cuenta de Twitter, y de inmediato otros famosos, como Jorge Rial, acercaron sus condolencias. "No lo puedo creer. Fue un maestro. Más allá de chicanas y desencuentros. Me enseñó mucho. Me dio la primera oportunidad en la tele. Un cabrón querible", recordó el conductor de Intrusos a quien fuera creador de ciclos de chimentos inolvidables, como Indiscreciones y Convicciones, entre otros.

Lucho solía contar que su mujer, María del Carmen Festa (con quien tuvo un hijo, Álvaro Avilés), lo había apodado Highlander. ¿La razón? A lo largo de su vida había superado más de 30 operaciones, entre ellas, de pulmón, corazón e intestino. Este mediodía María del Carmen estaba en su casa cuando recibió el llamado de un amigo de un amigo de la familia: fue por él que supo de la muerte del hombre que la acompañó por más de cuatro décadas. Se conocieron en 1974 y se casaron diez años después.

