Juventud con Atlético Salta en el Honorato

Juventud Antoniana, único líder y con puntaje ideal, enfrenta esta tarde a Atlético Salta, en uno de los encuentros salientes de la tercera fecha del torneo Anual, desde las 16, en el estadio Fray Honorato Pistoia. El santo ganó los dos primeros partidos que disputó, primeramente, contra Mitre, con una contundente goleada por 5 a 0 y luego le costó ganar en el partido pendiente que se jugó el martes frente a Atlas, por 2 a 1.

Pero en esta oportunidad, Juventud tiene como oponente a Atlético Salta que se encontró con dos reveses seguidos y que está obligado a levantar cabeza par a no quedar tan relegado en la tabla de posiciones.

Por lo tanto, antonianos y verdolagas se miden con la necesidad de buscar un triunfo. Juventud que quiere mantener el tren de la victoria; mientras que Atlético Salta está con la ilusión de dar la sorpresa.

Otro encuentro que promete en la jornada de hoy, es el que tiene como protagonistas excluyente a Gimnasia y Tiro con Los Cachorros. El juvenil equipo millonario viene de superar con una goleada a Deportivo Unión, en la fecha pasada y que le valió para recuperarse después de una pobre inicio cuando empató con la Villa San Antonio. El equipo del barrio Intersindical por su parte, consiguió dejar atrás el mal inicio cuando perdió en tiempo de descuento frente a San Martín y pudo sobreponerse ante tamaña adversidad para vencer a Sanidad, y sumar los tres primeros puntos, por lo que en esta oportunidad contra el albo tratará de continuar por este camino.

Atlético Peñarol con San Martín en el estadio de la Liga, es también un partido que promete mostrar alternativas de alto vuelo. El conjunto mirasol comparte el segundo puesto a dos puntos del equipo de la Lerma y llega a esta presentación con los del oeste con esa imagen de volver a mostrar sus aspiraciones para ocupar los primeros lugares en la tabla. Claro que San Martín aun tiene la sangre en el ojo, por aquella final de la vez anterior y donde ambos se jugaron la definición de la competencia en el Gigante del Norte y cuyo festejo se lo llevo la gente de Villa Belgrano.

Pellegrini, otro de los escoltas de Juventud Antoniana, tiene un compromiso complicado ante Sanidad. Peye, no pudo sostener la victoria parcial de la fecha pasada y terminó con ese sabor a poco frente a San Martín, quien le empató en el minuto de descuento y el finalizó 1 a 1.

Completan esta fecha del Anual liguista, Atlético Libertad con Atlético Mitre, San Francisco vs. Atlas; Deportivo Unión frente a la fusión Camioneros Argentinos de Norte. El viernes empataron en el clásico de villas, San Antonio y Primavera 1 a 1



El programa

A las 16

S. Francisco vs. Dvo. Atlas

Estadio: Bicentenario

Sin público

Los Cachorros vs. Gimnasia

Estadio: Gigante del Norte

Con ambos público

Juventud vs. Atl. Salta

Estadio: Honorato Pistoia

Con ambos público

Peñarol vs. San Martín

Estadio: Liga Salteña

Con ambos público

Pellegrini vs. Sanidad

Estadio: Mamita Cáseres

Con ambos público

Libertad vs. Mitre

Estadio: La Terminal

Sin Público

Unión vs. Cam. Argentinos

Estadio: Dr. Luis Güemes

Con ambos público