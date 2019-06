Central Norte va por el primer sueño

Llegó el día, el tan ansiado día que esperó todo el pueblo azabache que sueña con volver al Federal A.

Central Norte visita esta tarde, a las 18, a Guaraní Antonio Franco, por el partido de ida de la final por el ascenso.

Serán los primeros noventa minutos de ciento ochenta para tocar el cielo con las manos luego de cinco intentos fallidos por subir a la tercera categoría del fútbol argentino.

Central vuelve a un estadio que le trae muy buenos recuerdos como aquella tarde de un 2 de junio del 2010 cuando el cuervo derrotó 3 a 0 a los misioneros y logró su última gran hazaña volviendo a disputar el Argentino A.

El cuervo llegó a esta instancia tras dejar en el camino a Ñuñorco de Tucumán y gracias a la postergación de una semana más de esta final pudo recuperar a Mauricio Pegini, quien frente a los tucumanos sufrió la luxación de su hombro derecho. Pegini estará en el once ideal y también Marcos Valsagna, quien retorna al equipo titular después de una mes.

La defensa será la misma que se viene repitiendo ya hace varios partidos y en el medio estarán Osvaldo Young y Matías Iglesias como soportes y generadores de juego también.

La esperanzas en ataque estarán comandadas por Diego “Nivi” Núñez y Fabricio “La Perla” Reyes, los goleadores azabaches en este campeonato.

Con la ausencia en el banco del otro goleador, Rolando Martínez, el que esperará su turno en los relevos será Lucas Quiroz, quien estuvo ausentes por una lesión en su rodilla pero que en este tiempo intensificó los entrenamientos para no quedarse afuera de esta final y ser la rueda de auxilio a la hora de ser el conductor.

Enfrente estará el local, Guaraní Antonio Franco, que llegó a esta final tras derrotar por penales a Sol de América de Formosa en Villa Sarita donde se hace fuerte y mantiene el invicto.

La franja cuenta con jugadores de experiencia como el ex Racing y Olimpo de Bahía Blanca Claudio Fileppi, quien estará en el mediocampo, y además a Hugo Troche, goleador que supo militar en varias oportunidades en equipos del Federal A.

Central Norte está invicto en este torneo y Guaraní solamente perdió una vez en el campeonato, por algo llegaron a esta final y buscarán coronar la temporada con el objetivo del ascenso.

El hincha de Central no podrá estar en Misiones pero seguramente hará sentir su aliento desde Salta hasta las tierras coloradas.

Sin lugar a dudas ambos equipos cuentan con un rica historia en el interior del país y buscarán volver a posicionarse en el fútbol nacional pero solamente uno podrá festejar en esta final.

Las formaciones:

Guaraní: Eduardo Flores; Fabio Domínguez, Enrique Villalba, Richard Rodríguez y Gabriel Díaz; Adrián Yagusieczko, Miguel Comes, Claudio Fileppi y Esteban Klyniauk; Hugo Troche y Juan Lazaneo. DT: Manuel Dutto

Central Norte: Mauricio Pegini; Leandro Beterette, Federico Rodríguez, Patricio Krupoviesa y Eduardo Buruchaga; Pablo Figueroa, Osvaldo Young, Matías Iglesias y Marcos Valsagna; Diego Nuñez y Fabricio Reyes. DT: Ezequiel Medrán

Estadio: Clemente Fernández

Árbitro: Sergio Pérez

Hora de inicio: 18