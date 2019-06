Radicales salteños apoyarán a Macri

En línea con la bajada partidaria nacional, la UCR salteña apoyará la candidatura presidencial de Mauricio Macri en las elecciones de octubre.

Así lo resolvió ayer la mayoría oficialista de la Convención Provincial que deliberó en la Casa Radical.

El órgano también autorizó a Mario Mimessi, a Alfredo Espeche y a Miguel Nanni a comandar la estrategia electoral. Convencionales del sector de Luis Zavaleta se retiraron, en desacuerdo con el tratamiento del tema del apoderado.

Este punto se encuentra judicializado por el planteo que hizo Juan Manuel Pizarro Echenique, al ser desplazado como apoderado con una resolución ad referéndum del Comité Central.

Por este tema la justicia federal convocó a audiencia para el próximo jueves 13, pero los oficialistas avalaron la destitución de Pizarro Echenique y en su lugar designaron al abogado Fermín Aranda.

A juicio del titular de la Convención, Alberto Espeche, el tema pasa a ser abstracto.

Al tomar una resolución el órgano competente (la Convención) de la UCR, “la cuestión se agota en la vía partidaria y no amerita ningún tipo de tratamiento judicial”, expresó.

Sobre las decisiones del máximo órgano partidario, Espeche detalló que se marcó la necesidad de que la UCR local cumpla con el mandato de la Convención nacional.

“Somos un partido nacional, que forma parte de Cambiemos, no hay dudas de que absolutamente se apoyará a Macri”, dijo el titular de la Convención provincial radical.

Sobre las candidaturas a legisladores nacionales por Salta, señaló que están las primarias y anticipó que “estaremos con nuestros candidatos”.

Subrayó que correspondería que Cambiemos en Salta reconozca que la UCR es quien renueva el diputado nacional y “desde ya, reivindicamos para el partido ese cargo”.

Por su parte, Nanni recordó que a nivel nacional ya se dictaminó sobre la candidatura presidencial y aquí se abrirá una ronda de diálogo con todas las fuerzas políticas.

“Una es dialogar, una cosa es con quien y otra es con quien se construye; buscaremos que la UCR tenga preeminencia en cualquier alianza electoral que haga. Si no tenemos a la histórica UCR 3, que hasta ahora viene muy bien”, cerró.

“Reunión del distrito Tartagal”

Zavaleta explicó el retiro de los convencionales de su sector interno.

Luis Zavaleta

Luis Zavaleta, del sector opositor que puso 22 convencionales en la última renovación, cuestionó al oficialismo por tratar la resolución que separó como apoderado a Pizarro Echenique.

“Decidimos no seguir participando porque no estaban dadas las más mínimas garantías”, explicó y consideró que el tema no podía tratarse porque estaba fuera del marco de incumbencia de la Convención.

“En un partido de las libertades, de la institucionalización, del derecho, que no se respete esta cuestión, habla de una actitud que tiene por objetivo imponer los números y no las razones, ni hacer valer los principios”, sostuvo.

Zavaleta señaló que como sector interno opositor “vamos a seguir trabajando en la conformación del frente que venimos instalando, siempre partiendo de contener a los radicales del interior.

“Aunque el oficialismo no lo quiera reconocer, el partido se fue desmadrando en el interior y un claro ejemplo fue la Convención, que parecía una reunión del circuito Tartagal mas que reunión plenaria del partido”, expresó.