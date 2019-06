Emotivo homenaje a Marcelo Tinelli por los 30 años de "ShowMatch

Un momento muy emotivo se vivió en la gala de los Martín Fierro de la televisión, cuando distinguieron a Marcelo Tinelli por sus 30 años de "ShowMatch".

Susana Giménez subió al escenario para entregarle a su colega el premio. ""APTRA ha sabido reconocer el inmenso esfuerzo de mantener un éxito por 30 años. Es para un trabajador incansable"", dijo. Tinelli, entre lágrimas, saludó a la diva, sin saber que le esperaba otra sorpresa.Sus cinco hijos lo sorprendieron y se abrazó con cada uno de ellos. Acto seguido, dio un discurso de aceptación en el que agradeció a todos los que lo acompañaron en su larga trayectoria.

La emoción de @cuervotinelli 😢 El honor de haber llevado durante 30 años uno de los programas más exitosos de la televisión argentina y seguir adelante 👏👇 #MartinFierro pic.twitter.com/LjH1A1bJXC — Telefe (@telefe) 10 de junio de 2019

"Gracias por tanto a todos. Gracias Telefe por esos 15 años hermosos que viví. No puedo creer que estén mis cinco hijos, que hayan aparecido sin que yo sepa. Son mi razón de vivir. Gracias a Susana, que una número uno, que me esté presentado con lo que te admiro, te quiero y los momentos hermosos que compartimos allá en los 90. Quiero agradecérselo a quien me dio la oportunidad de que comience en la televisión, a Juan Alberto Badía. En 1983 me dijo que quería que trabajara en la tele. Después trabajé varios años en Canal Trece", comenzó.

"Después quería irme del país y cuando estaba totalmente desesperanzado me llamó Gustavo Yankelevich. Gracias a todos los que hacen tele. Sabe Gustavo que lo amo profundamente. Hoy, a vos Darío, a Guille, a todos los compañeros de Telefe. Muchas gracias a ese año también en canal 9, a Daniel Hadad, a la gente del canal. Al 'Chueco', a 'Pablito'", continuó.

En su discurso, el conductor recordó a Juan Alberto Badía, que fue quien lo hizo debutar en televisión. "En 1983 me dijo que quería que yo trabajara en televisión porque pensaba que podía. Después, seguí trabajando en El Trece y un día, cuando quería irme del país porque estaba totalmente desesperanzado, apareció Gustavo (Yankelevich), que se le había ido un conductor y me convocó a mí", contó.

"Muchas gracias a toda la gente que hace televisión. Hoy me llena de orgullo verlos acá a todos. Gracias Telefe, Gustavo. Si hay dos personas que me metieron la televisión en el alma son Gustavo y Alberto. También gracias a ese año que pasé por El Nueve, a Daniel Hadad", continuó y también agradeció a las autoridades de El Trece.

Por su parte, bromeó con la posibilidad de realizar su clásico ShowMatch en la pantalla de América. "En algún momento, para los 40, 50 o 60 años, tenganme en cuenta. Piensen que nunca laburé ahí. Si en algún momento les sobra un lugar…", sugirió entre risas.

Todavía emocionado, Marcelo Tinelli recordó que ve televisión desde que era muy chico en su Bolívar natal. "Estoy muy feliz por este premio. Es maravilloso para mí y se lo quiero dedicar a la mujer, que amo con locura, y a mis hijos, que son mi mayor logro en este mundo", dijo y recordó: "Yo le cambiaba los pañales a Micaela (su hija mayor) en el estudio cuando arrancamos".

Durante su discurso, Francisco le sostuvo el Martín Fierro y se lo dio cuando terminó de hablar. Luego se fundieron en un emotivo abrazo.