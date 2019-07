La defensa de Cristina Kirchner pidió que se supenda el juicio por la obra pública

El abogado defensor de la ex mandataria, Carlos Beraldi, pidió la suspensión del proceso y afirmó que nadie puede ser juzgado por el mismo delito varias veces, tal como está siendo juzgada Cristina Kirchner, sobre quien pesa la misma acusación en varios procesos.

Carlos Beraldi, defensor de la expresidenta Cristina Kirchner, planteó hoy la suspensión del juicio oral y público que se lleva adelante en su contra por fraude en la obra pública.

Beraldi, la primera de las defensas en hacer planteos en las cuestiones preliminares, adelantó que hará cinco planteos para suspender el debate que comenzó hace pocas semanas y que tiene en el banquillo a 16 acusados.

El primero de los planteos que argumentó el abogado de la expresidenta es porque dijo que hay un doble juzgamiento en contra de la senadora nacional, pues ya se la investiga en otras causas por asociación ilícita y a raíz de supuestas maniobras similares: "hay una misma conducta", explicó.

El segundo de los argumentos está vinculado a la violación de la defensa en juicio que señaló Beraldi, al señalar que la causa está incompleta en el Tribunal Oral Federal 2 puesto que hay otros acusados que aún siguen investigados y cuya suerte aún no se definió.

"No puede hacerse el juicio sin la instrucción completa, tiene que estar toda la causa", dijo Beraldi de cara al Tribunal 2.

La senadora Kirchner no concurrió a la audiencia porque tenía prevista una reunión en la Cámara alta antes de viajar a Cuba para visitar a su hija.

Finalizada la larga lectura de la acusación que llevó un mes de proceso, se reaunudó este lunes el juicio con la etapa de lo que se llaman "cuestiones preliminares", el momento en el cual los abogados de los acusados pueden plantear nulidades vinculadas con los actos previos del juicio y cuestionamientos a la integración del tribunal.

Luego Beraldi dijo que hubo una inobservancia de normas proceasles y en ese sentido recordó que aún está pendiente de terminar una pericia encargada por el Tribunal a expertos contadores de la Corte Suprema de Justicia.

Esa pericia que se realizará sobre cinco obras de las 52 que están bajo sospecha y a modo de muestreo, es para establecer si existieron sobreprecios en la misma o bien algún tipo de irregularidad.

La pericia fue pedida por el Tribunal 2 como parte de la instrucción suplementaria y se prevé que los resultados estén en unas semanas.

Beraldi reclamó un "procedimiento razonable" y dijo que "la pericia tendría que haber estado antes de comenzar el juicio" ya que hace al "respeto a la defensa en juicio y ejercer el derecho de defensa".

Un cuarto planteo de la defensa tiene que ver con el reclamo que la acción civil entablada por la Dirección Nacional de Vialidad contra Cristina Kirchner por más de 22 mil millones de pesos, en cuanto a que para la defensa debía ser parte del juicio y no tramitar por separado en otro tribunal.

El último de los puntos de queja de la defensa y tal vez el más extenso tiene que ver con la prueba que hay en la causa y apuntó con ironía a aquella que señala como de cargo contra Cristina Kirchner por haber designado funcionarios de su confianza clave en el manejo de la obra pública.

En ese sentido, Beraldi incluso recordó que cada uno de los jueces del Tribunal y el fiscal de juicio Diego Luciani fueron designados por el Poder Ejecutivo durante el Gobierno de Cristina Kirchner.

También ironizó con que se utiliza como prueba de cargo la asignación de presupuesto a la obra pública como causa de la defraudación que se investiga, y en ese sentido explicó que el mismo es sancionado por el Congreso Nacional y no el Poder Ejecutivo.

Por último, el abogado cerró con duras palabras hacia los jueces para que "apliquen la ley": "no es un juicio político, para esto está la ciudadanía y por suerte habrá elecciones en breve", concluyó Berladi en su planteo.