Crusaders, la base de los All Blacks para el Mundial

Crusaders es históricamente el equipo que más veces fue campeón del Super Rugby. En total son nueve los títulos que ostenta y viene de encadenar dos seguidos con chances de un tercero al hilo si vence el próximo sábado a Jaguares.

La franquicia argentina accedió por primera vez a una final del certamen que reúne a los mejores equipos de Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica y su desafío será mayúsculo contra el mejor equipo de la competencia. Le toca enfrentar a Crusaders, equipo que hace 30 partidos que no pierde de local y cuya formación tiene a titulares indiscutidos en los All Blacks.

Esas son algunas de las razones por las que el equipo de Chrstchurch, sede de la final del próximo sábado, es favorito ante los debutantes Jaguares en esa instancia. La franquicia argentina jugó su mejor partido el viernes pasado frente a Brumbies que le posibilitó estar en la gran definición, pero contra los neocelandeses la producción deberá ser similar o mejor para aspirar a quedarse con el título. Jaguares tendrá que realizar ese partido perfecto que todo equipo planea jugar.

La primera línea de Crusaders la componen Codie Taylor, Joe Moody y Owen Franks; son de los mejor que se vio en la historia del rugby y además son titulares en los All Blacks. En la segunda línea está el experimentado Sam Whitelock y su complemento ideal es Scott Barrett.

Un párrafo aparte se merece el capitán de Crusaders y también el portador de la cinta en los All Blacks: Kieran Read (tercera línea). Tiene una particularidad que demuestra su larga trayectoria en las dos formaciones, en ambas ha jugado 118 partidos; suma 85 puntos en los Crusaders y 125 en el seleccionado de Nueva Zelanda. Con los hombres de negro ganó los mundiales de 2011 (Nueva Zelanda) y 2015 (Inglaterra) y estará en la nueva cita ecuménica que se desarrollará desde septiembre próximo en Japón.

Entre los backs, la mayor referencia la tiene Ryan Crotty, otro jugador de selección con más de 40 partidos en su espalda. Otra de las figuras de Crusaders es el fijiano Sevu Reece, que es el tryman del torneo, con 15 conquistas, y una de las revelaciones del año. Es el último caso de un jugador de las islas del Pacífico que podría ser nacionalizado por los All Blacks, si es que el wing de 22 años desiste de ir al Mundial con. su selección.

La lista de nombres importantes se completa con el apertura Richie Mo’unga, el conductor del equipo. El apertura es el segundo goleador del torneo, con 168 puntos y será el 10 titular en el próximo Mundial de Japón.

Crusaders tiene elementos letales en su formación, parecen invencibles pero no lo son y eso deberá dejarlo en evidencia Jaguares el próximo sábado desde las 4.35.