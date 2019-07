Frigerio: “Estoy convencido de que Gustavo Sáenz va a estar trabajando con nosotros”

El ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, Rogelio Frigerio, estuvo en Salta el lunes inaugurando obras en el microcentro de la ciudad junto con el intendente Gustavo Sáenz. Tras la ceremonia, y acompañado por el senador nacional y candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, el ministro conversó con El Tribuno y dijo que considera a Sáenz “parte de un mismo equipo”.

Podemos leer su llegada como un apoyo de la Nación a la candidatura de Gustavo Sáenz a gobernador...

Primero, fuimos invitados junto con el senador Pichetto a participar de una fiesta. Hoy se inauguró la puesta en valor de todo el casco histórico de Salta, una obra hecha con fondos nacionales que se logró trabajando en equipo junto al intendente Gustavo Sáenz. La obra es impresionante porque no solo es lo que se ve sino que también van a permitir que la ciudad no se inunde más. Se han renovado las cloacas y las redes de agua potable. La inversión de Salta en estos tres años y medio superó los 51 mil millones de pesos, básicamente en la recuperación del ferrocarril, ese emblema que tanto esperaban que se restablezca y que hoy es una realidad. Ya están los primeros 100 kilómetros y hay otros 400 en marcha; la planta de energía solar, una de las más importantes de la Argentina; las rutas y una infinidad de obras, que de alguna manera mejoran la calidad de vida, enmarcadas en el Plan Belgrano y que empiezan a saldar una deuda pendiente de muchísimos años.

De cara a las presidenciales, ¿qué piensa de que Sáenz le esté dando su apoyo a Urtubey-Lavagna y no a Macri?

Usted me hizo una pregunta con respecto a Gustavo (anteriormente). Nosotros venimos trabajando con Gustavo en estos tres años y medio como un verdadero equipo, ha demostrado capacidad de gestión, ha mejorado ostensiblemente la ciudad. Yo lo considero parte de un mismo equipo, así lo hace el Presidente de la Nación. Todavía no están definidos los candidatos a gobernador ni intendente, tenemos definidos solamente los candidatos para el calendario nacional. Sin embargo, yo creo que por distintas cuestiones que tienen que ver con una misma visión de país, nos va a encontrar juntos con muchos otros dirigentes de Cambiemos pero también del peronismo. En agosto, octubre y, eventualmente en noviembre, la Argentina se va a jugar si sigue siendo una democracia, una república que aspira a ser un país moderno integrado al mundo de manera inteligente o retroceder al pasado, al populismo, a la autocracia y, frente a esa verdadera disyuntiva, estoy convencido de que Gustavo va a estar trabajando con nosotros.

Después de varias derrotas en las provincias, ¿los números que manejan indican que hay balotaje? ¿Es imposible pensar en un triunfo en primera vuelta?

Yo creo que lo que hubo hasta ahora en estas elecciones desdobladas han sido decisiones de gobernadores de cada una de estas provincias de anticipar la elección, y en consecuencia, hacer una campaña y elección local vinculada con temas locales. En este sentido, yo creo que mayoritariamente han ganado los oficialismos. Cambiemos también en sus oficialismos ha ganado elecciones. Han ganado gobiernos provinciales también y algunos pocos que se identifican con la candidatura de Cristina Fernández. Lo que ha primado es que las provincias están mejor objetivamente.



El acuerdo Mercosur- Unión Europea, ¿en cuánto tiempo piensa que va a tener efecto en las economías regionales, como la de Salta?

Yo creo que un impacto inmediato, es importante para el mundo que estemos más integrados como bloque. Es una de las pocas políticas de Estado que hemos podido llevar adelante en la historia reciente del país, es un proceso que lleva más de 20 años y que ahora ve la luz básicamente por el liderazgo del presidente Mauricio Macri en la región.

Por la buena relación que tenemos primero con nuestros vecinos después de varios años de llevarnos mal, por la excelente relación que tiene la Argentina con los principales países del mundo y, en este caso, Europa que ha permitido que esta tarea de tantos años finalmente vea sus frutos. El camino de la Argentina es la integración del comercio porque esto lleva a la integración de las inversiones, la Argentina necesita muchas inversiones todavía para generar empleo, que es el principal desafío que tenemos por delante. Hoy la Argentina es mirada de otra forma por el mundo, con respeto, con esperanza de que finalmente haya un desarrollo económico y social sostenible en el tiempo. Para eso no podemos estar aislados. Hemos probado esas recetas en el pasado, el aislamiento, la idea de vivir con lo nuestro y no nos ha ido bien. Yo creo que una característica de estos tiempos es que enfrentamos los mismos problemas de siempre, el promedio de la inflación anual de los últimos 70 años es del 60% o más, con lo cual no son fenómenos nuevos. La diferencia de este período es que estamos enfrentando los problemas de toda la vida con recetas nuevas y creo que eso es lo que va a marcar un futuro distinto, mejor, mucho más promisorio. Estamos convencidos de que este es el camino.

De ganar, cuáles serían las primeras medidas que se tendrían que tomar o que tomarían...

Hay todavía muchos desafíos pendientes. En casi cien años tenemos un gobierno con minorías en ambas cámaras, con cinco gobernadores sobre 24, menos de un cuarto de intendentes de nuestro signo político, sin embargo a pesar de esa debilidad de origen hemos podido llevar adelante muchas reformas que han permitido, entre otras, cosas salir del default que encontramos cuando llegamos, salir de los cepos económicos que tuvimos que enfrentar, salir de la multiplicidad de tipos de cambios y la crisis energética. Íbamos camino a Venezuela pero pudimos torcer el rumbo a tiempo. La Argentina tiene que seguir este proceso de modernización, necesitamos otro vínculo entre los trabajadores, los empresarios y el Gobierno. En Vaca Muerta se pudo lograr sentándonos en una mesa empresarios, trabajadores y gobierno un acuerdo para generar mejores condiciones, para que haya más trabajo y de calidad. Ese tipo de acuerdo hay que trasladarlo a los otros sectores de la economía. También tenemos pendiente el tema fiscal, la Argentina necesita alivio fiscal, hay demasiados impuestos y muchos de ellos atentan con nuestra competitividad, impuestos altos. Se debe bajar la carga impositiva, para eso tenemos que rediscutir también el Estado, discutir no solo qué cosas son prioritarias sino qué cosas dejan de ser prioritarias para que puedan los argentinos tener este alivio fiscal que necesitamos. También hay que lograr asegurar que todos los jubilados actuales y futuros puedan recibir las prestaciones y beneficios de la seguridad social. A través del diálogo, lograr un sistema que funcione en el largo plazo, seguir con la integración en el mundo, conseguir más inversiones, seguir con este boom de turismo que tan bien le hace, entre otras provincias, a Salta. Tenemos que seguir recuperando el tren, fundamental para mejorar los costos de productividad. Entendemos que este es un proceso largo, quizá más largo de lo que pensábamos originalmente. Yo creo que, si cometimos un error, fue el haber subestimado la gravedad de la situación argentina y también haber sobreestimado nuestra capacidad de resolverlo rápidamente.

Lavagna y Alberto Fernández hablan de refinanciar la deuda con el FMI, ¿piensa que tiene que haber refinanciación?

Nosotros creemos que los acuerdos hay que cumplirlos. Si es por el tema del Fondo, los pagos son en 2021-2022, no tiene ningún sentido plantear eso en este momento, pensamos que en 2021-2022 la Argentina va a estar creciendo, generando divisas, va a poder cumplir con sus compromisos y vamos a estar en una situación mucho más favorable que la que estamos ahora. Se habrá dejado atrás ese temor que hay en los mercados de que el país pueda retroceder a las políticas del pasado. Yo creo que el triunfo de Juntos por el Cambio va a ser un espaldarazo enorme para la economía y que, de acá dos o tres años, vamos a estar discutiendo otras cosas, no si podemos cumplir o no con nuestros compromisos.