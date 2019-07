Quieren que el futuro de Procrear esté en la agenda de candidatos

El grupo autoconvocado Somos Hipotecados UVA se volvió a reunir para hacer oír su reclamo por un sistema de créditos cuyas cuotas ya subieron más de un 70%. Ayer, las familias hipotecadas se juntaron en la plaza del Desarrollo Urbanístico de Grand Bourg y realizaron una pequeña fiesta popular barrial donde compartieron unas empanadas fritas hechas en una olla de hierro, calentada a leña.

Cinthia Ferreyra es una de las damnificadas de la línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear en la Provincia. Resultó adjudicada con una vivienda en el El Huaico hace casi dos años.

En diálogo con El Tribuno, expresó que las viviendas de El Huaico son las más antiguas. "Ya llevamos 19 cuotas. Empezamos pagando $9.300 y hoy estamos en los $17.000. Nos dieron $1.600.000 y hoy ya debemos $2.697.000. Yo ya pagué $240.000 y todavía no impactó en el préstamo, son todos intereses y el capital no se ha tocado", lamentó.

Todo el esfuerzo que están haciendo para pagar a tiempo y no tener morosidad se desvanece cuando ven que todavía no llegan a descontar nada del capital adeudado, pagaron solo intereses. El principal miedo es que las cuotas se vuelvan impagable (ya que están atadas a la inflación), les terminen rematando sus viviendas y pierdan todo el capital aportado, que tanto trabajo les costó.

Ante esta pesadilla, aprovechando que es un año electoral en el país, decidieron que los políticos se involucren y se comprometan en incluir en sus agendas la problemática de los créditos UVA.

"Nosotros necesitamos que todos los políticos que se están postulando para presidente de la Nación nos escuchen porque en definitiva es el pueblo el que los vota. Estamos haciendo todo lo que podemos para que este tema se instale en la campaña. Cada provincia está haciendo su gestión tratando de llegar a los diputados y senadores para ver si se presentan proyectos. No tenemos quien nos escuche, la verdad es esa", lamentó Mara García, referente del desarrollo urbanístico Talavera.

También piden que el parámetro de actualización de la cuota sea a través de coeficiente de variación salarial (CVS). Afirman que si se sigue tomando como actualización el UVA la deuda seguirá creciendo y será impagable.

"Yo tengo crédito a 30 años, imagínate que ya voy pagando cuatro meses y me aumentó de $1.400.000 a $1.760.000. ¿Imagínate a 30 años? Me compro no sé cuántas casas con lo que estoy pagando por una. Yo empecé pagando cuotas de $9.600 y ahora estoy pagando $12.600. No sabemos a dónde vamos a ir a parar y el tema es que es nuestra casa", afirmó Mara García.

Frenar el capital

Los manifestantes expresaron que en otras provincias la situación es peor, porque los beneficiarios empezaron a pagar el préstamo con cuotas de $9.000 y ahora están pagando más de $25.000.

"Uno más paga y pareciera que más debe. Principalmente estamos pidiendo que frenen el capital, que tratemos de ver de qué manera, que uno pueda hacer el esfuerzo para seguir pagando y ver cómo va bajando. El capital no se frena, sigue subiendo con la cotización del UVA, entonces el capital va paralelamente con nuestra cuota, que ya subió un 60%", expresó Cinthia Ferreyra.

También criticó el sistema de actualización de cuota, y afirmó que no les permite tener previsibilidad sobre sus gastos, ya que desconocen que monto tendrán que pagar mes a mes.

"Nos dicen que es lo mismo que un alquiler pero no es lo mismo. En un alquiler yo puedo proyectar a seis meses porque sé cuánto voy a tener que pagar. Si hoy me preguntás de cuánto es la cuota del mes que viene, no lo sabemos. No podemos proyectar y saber de acá a dos años como se hace en un alquiler", expresó la mujer.

Mara García dijo que por esta situación de incertidumbre los que están en un crédito UVA se van privando de cosas. "Va a llegar un momento que no vas a tener de qué privarte y no te va alcanzar para pagar la cuota", afirmó.

De la reunión también participaron salteños que sacaron un crédito hipotecario UVA, por afuera del Procrear. Javier Yapura adquirió un crédito hipotecario en forma particular con el Banco Nación y su situación se transformó en una pesadilla. "Saqué un monto de $3.000.000. Comencé con una cuota aproximadamente de $21.000 con la ilusión de que iba ser una movilización no tan extrema como lo fue sucediendo. Siempre pensando que era el valor de un alquiler. Uno piensa que se puede estirar un poco más y poder tener el acceso a esta vivienda que tanto queríamos pero la realidad es que de ese valor de $21.000 se fue a $30.000 la última cuota, en un año", expresó el hipotecado UVA.

Afirmó que la única posibilidad que les queda es achicar y acomodarse en la economía familiar.

"Es muy difícil, por eso nos trae a todos acá para ver de qué forma se puede buscar otra situación que no sea contemplado este coeficiente que se utiliza ahora, que fue creado para una situación de estabilidad pero al tener la inflación que tenemos nosotros, esto se dispara constantemente y nos lleva a esta realidad que estamos ahora", finalizó.