Por ahora, en Salta no se implementará el sistema de cédulas digitales

El Gobierno nacional anunció que la versión digital de la cédula verde y azul tendrá la misma validez legal que sus versiones físicas para circular dentro del país. No obstante, en Salta capital no podrá implementarse ya que no se cuenta con los aparatos de lectura QR. Y en otros municipios no se puede implementar por problemas de conectividad.