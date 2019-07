Desde Canadá afirman que Piatti jugará allí hasta 2020

Kevin Gilmore, el presidente de Montreal Impact, equipo canadiense que participa de la liga MLS de Estados Unidos, confirmó este miércoles la continuidad del argentino Ignacio Piatti, quien era pretendido por Independiente.

Desde su cuenta de Twitter, el dirigente se refirió “a los persistentes rumores” sobre la partida de Piatti a Argentina e informó que le extenderá el contrato hasta 2020.

“Para hacer frente a los persistentes rumores que involucran a Piatti y su partida a Argentina, quería dejar claro que Nacho tiene contrato vigente con el Impact y el club ejercerá su opción para 2020. Desde que llegué, mi expectativa ha sido que siga con nosotros en 2020”, escribió Gilmore, quien asumió el cargo en enero de este año.

A Piatti, de 34 años, se le vence el contrato en esta temporada y tenía una oferta para retornar a Independiente, donde jugó la temporada 2009-10, pero el club confirmó que ejecutará la opción de extenderlo hasta 2020.

No obstante, el cordobés, que se recupera de una lesión y no juega desde fines de mayo, todavía no informó su posición y luego de cinco años en el club ya había dicho públicamente que se iba a tomar un tiempo para definir su futuro.