Gustavo Alfaro: "Hurtado quiere jugar en Boca"

Mientras los dirigentes de Boca y Gimnasia negociaban este miércoles por la tarde y crecían las posibilidades de que el delantero venezolano Jan Hurtado se sume al equipo xeneize, el entrenador Gustavo Afaro dijo que los refuerzos que lleguen en los próximos días no serán tenidos en cuenta para jugar el 24 de julio por la Copa Libertadores.

“Hemos hecho un diagnóstico sobre las necesidades del equipo, pero también se que es muy difícil que el jugador que llegue sea parte del once inicial ante Paranaense, porque no sabemos en qué forma van a llegar y como los ensamblaremos al equipo”, señaló Alfaro.

En cuanto a la posible llegada de Hurtado, el DT boquense dijo que “aún no se ha cerrado su incorporación, pero lo que sí sé es que el jugador quiere jugar en Boca”, sostuvo en la rueda de prensa realizada este miércoles en Tijuana, en donde su equipo enfrentará esta noche a Xolos de esa ciudad mexicana.

En cuanto al último amistoso de la gira en la cual Boca ya derrotó en Estados Unidos a los mexicanos del América (2-1) y a las Chivas de Guadalajara (2-0), el DT explicó las razones por las cuales probará dos equipos en los 90 minutos de juego.

“La idea es que hoy jueguen dos equipos para que todos los jugadores tengan la misma cantidad de minutos sumados, en la previa al partido con Paranaense” a jugarse en Brasil, indicó Alfaro.

En cuanto a la intrincada negociación con Gimnasia y Esgrima La Plata para lograr la incorporación de Hurtado, los dirigentes de Boca eran optimistas y estaban convencidos de que el pase se concretará en las próximas horas. Para ello, se apoyan en que el jugador reafirmó sus deseos de vestir la camiseta azul y oro.

Si bien desde el fútbol italiano (primero Sampdoria y después Genoa) ofrecían unos 7 millones de dólares por el jugador venezolano, a Gimnasia le interesan sobremanera los 5 millones al contado que Boca pondría sobre la mesa, siempre y cuando le quede un porcentaje de una futura venta.

Hurtado ya se realizó -el sábado pasado- la revisión médica en Boca y todo indica que para cuando el plantel xeneize regrese de su gira por Norteamérica, el futbolista estará en condiciones de sumarse a los entrenamientos.

Así las cosas, hasta el momento solo se incorporó Alexis Mac Allister, ex-Argentinos Juniors, quien llegó a préstamo del Brighton inglés, dueño de su ficha. En los partidos ante los equipos mexicanos, el volante ofensivo tuvo buenos encuentros en el juego con Mauro Zárate y convirtió un golazo contra las Chivas.

Otra negociación abierta es la que busca contar con los servicios del volante Eduardo Salvio, del Benfica de Portugal. Tras varias idas y vueltas, el ex-Lanús podría llegar a Boca.

Las partes se reunirán la próxima semana para decidir si será un préstamo o una venta definitiva, con la posible presencia del presidente del club de la Ribera, Daniel Angelici, quien ya se encuentra en Europa.

Angelici asistirá entre el 17 y 18 de julio a la reunión del TAS, el tribunal internacional que decidirá sobre el reclamo de Boca contra River y la Conmebol.

Boca presentó meses atrás documentación y videos por los incidentes que derivaron en la suspensión en el estadio Monumental de la segunda final de la Copa Libertadores 2018, que fue trasladada a Madrid y que River ganó por 3-1 en el estadio Bernabeu.