Charlotte Caniggia festejó los 2 millones de seguidores en la cama y en ropa interior

Una vez más la hija del ex futoblista Claudio Paul Caniggia publicó una serie de fotografías muy hot en las redes sociales que hizo delirar a sus seguidores.

Con su aire de inocencia y la espontaneidad que la caracteriza, Charlotte Caniggia suele deleitar a sus seguidores con los más divertidos videos y fotos sexys en donde se muestra posando con sensuales vestido o en ropa interior. Desde que llegó a los medios, Charlotte no para de generar polémica y ser la protagonista de varias peleas con otros famosos a causa de sus fuertes opiniones y de su carácter. Por ejemplo, cuando la acusaron de dejar plantados a los chicos del merendero, los cuales son parte de su sueño en el Súper Bailando.

Cuando le preguntaron qué había pasado que no había ido Charlotte Caniggia dijo: “Yo aclaré hoy por Instagram, porque quieren hacer otro circo más. Ya van dos circos que arma la prensa. Yo no pude asistir porque tuve que cambiar de abogado, la causa fue mucho más larga, todo un tema larguísimo que tuvimos que aclarar con el abogado nuevo que no estaba al tanto del caso”, explicó la mediática en una entrevista con Los Ángeles de la mañana.

Dejando de lado la polémica, Charlotte Caniggia volvió a asombrar a todos sus seguidores al publicar en su cuenta personal de Instagram una serie de fotografías en donde se la ve posando en ropa interior arriba de su cama acompañada de globos y una torta para festejar que llegó a los 2 millones de seguidores.

“Ya 2 millones y sumando !!! Este mensaje es en agradecimiento a todos mis seguidores que están día a día ! Los quiero”, escribió la mediática en su publicación la cual recibió muchos “corazoncitos” y comentarios.