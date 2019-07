El matadero cumplió 92 año y hubo festejos

El reconocido exmatadero, ahora convertido en el merendero "El Viejo Matadero", festejó los 92 años de su creación.

El barrio se vistió de fiesta, los vecinos ornamentaron todo el sector y hasta pintaron sus cordones cuneta con los colores patrios.

El viejo edificio está ubicado en el barrio 9 de Julio, al noroeste del casco céntrico. Sus trescientos vecinos, apenas pasado el mediodía del martes se hicieron presentes con todos sus familiares para festejar el cumpleaños.

El evento fue organizado por el creador del merendero y entrenador de boxeo Luis Alfredo Ruiz, conocido popularmente como "La Mole".

Los festejos se montaron en un escenario afuera del exmatadero, donde hubo bandas en vivo y grandes artistas rosarinos, que tocaron gratis para los vecinos presentes.

El organizador, "La Mole" Ruiz, en pleno festejo, expresó a El Tribuno: "Estamos festejando en este hermoso predio del barrio 9 de Julio el Día de la Patria, y los 92 años que está cumpliendo el viejo edificio del exmatadero".

"En este festejo no tan solo están presentes los vecinos, sino también los artistas invitados, y con dos viejos exempleados que trabajaron acá hace 45 años, y serán ellos los que cortarán la torta, Félix Monserrat y Caña Navarro", dijo entusiasmado "La Mole".

"Este es un barrio chico pero de corazón grande, por eso es que todos se sumaron para ayudarme con esta iniciativa, uno pintó su vereda, otros parte del cordón, otros colaboraron con leche y así, entre todos, pudimos hacer este festejo".

Ruiz señaló que "además de hacer la feria que venimos haciendo siempre le sumamos este festival para recaudar mercadería para el merendero, y realizamos un chocolate con 152 litros de leche para invitar a los chicos del merendero y a todos los que se acercaron a festejar con nosotros".

Ahora, merendero y gimnasio

El entrenador especificó las tareas sociales y comunitarias que se llevan a cabo en el viejo predio de 92 años.

"Arranqué con el boxeo, a dar clases, y puse un gimnasio de boxeo en el lugar que se llama Gimnasio del Box del Viejo Matadero, después, pusimos la feria que se llama Feria del Viejo Matadero también, y ahora estamos con el merendero, que se llama merendero del Viejo Matadero", señaló.

Respecto a la cantidad de niños que asisten diariamente, dijo que "ahora tenemos entre 30 y 35 chicos. Pero al principio, cuando comenzamos, venían entre 20 y 25".

"Estamos de lunes a viernes a partir de las 18 horas y, además, si algún chico necesita, tenemos alumnos del terciario de la Escuela de Comercio, quienes están ad honorem para enseñar a quienes necesiten apoyo escolar en alguna materia, ellos no solo les dan clase a los alumnos que vienen, sino que también nos ayudan organizando rifas o cortando el pelo. La verdad que recibimos mucha ayuda por parte de ellos y de la gente de acá. Hoy, por ejemplo, las tortas que tenemos, nos las regaló un chico que también da clases. Y Agero, Galván y Cañete, que son puesteros de la feria, quienes nos regalaron la otra torta", relató contento el entrenador.

Además, en el lugar funciona una ya tradicional feria, que convoca cada fin de semana, a feriantes y compradores que buscan buenos precios en ropa, calzados, juguetes, comidas, dulces y conservas, entre otros artículos.

También frutas y verduras

También hay frutas y verduras, que es lo primero que se agota, debido a sus bajos precios y buena calidad.

Respecto a las populares ferias que se realizan en el lugar, Ruiz indicó que "esta feria se abre los miércoles, sábados y domingos desde las 15 hasta las 20 horas, y tenemos alrededor de 45 puestos, los días sábados se llena tanto que casi no hay lugar".

"Acá se vende de todo, ropa usada, nueva, cosas dulces, pan amasado, tortillas, rosquete, y todo lo que usted quiera buscar hay en la feria", acotó.

Finalmente, ante tanta solidaridad, La Mole dijo: "Quiero agradecer a todas las personas, que siempre, cada vez que les voy a golpear la puerta, me abren y me colaboran. También a los artistas por su gran colaboración, ya que no nos cobran ni un solo peso, al igual que el sonido, es donado por un amigo mío".

Quienes quieran colaborar acercarse al merendero; allí precisan harina y azúcar.