Inspecciones para verificar precios en locales

Recientemente se difundió el video de María José, una turista porteña, quien manifestó su malestar e indignación por precios abusivos en una peña folclórica de la calle Balcarce, tanto en la comida como en el derecho de espectáculo.

"Una chica nos paró y nos dijo que entráramos. El derecho de espectáculo supuestamente era de 75 pesos. Eso nos dijeron al principio. Pero luego, no solamente nos cobraron 150 pesos el derecho sino que nos robaron", dijo la mujer.

En un ticket que exhibía consta que le cobraron 220 pesos un plato de papas fritas. El valor total de la cena fue de 2.460 pesos.

"Yo me dedico a la gastronomía y estaba horrible la parrillada, las papas fritas. El espectáculo era malísimo porque era una pareja de baile que sacaba a bailar gente del público. Nos quejamos. No nos querían dar el ticket y yo tuve que exigirles que me lo dieran. Nos fuimos reindignados", relató.

Al ser consultado por la problemática, el presidente de la Cámara Hotelera Gastronómica y Afines, Eduardo Kira, respondió: "Los turistas tienen que tener la posibilidad de ver la lista de precios antes y tienen la libertad de entrar o salir del local al ver la carta. En este caso, la familia debería concurrir al Ministerio de Turismo y expresar su queja contra el establecimiento".

"Si esto ocurrió de esta manera, el establecimiento atenta fuertemente contra nuestro destino porque trabajamos mucho en promoción para traer un turista y que se aprovechen de él no condice con lo que bregamos. Si el local es socio de nuestra cámara y actuó de mala fe lo desafiliamos. Se necesitan pruebas. Es fundamental que lleven la factura al Ministerio y veremos si coincide con lo que dice el menú", agregó.

En tanto, desde el Ministerio de Turismo sostuvieron: "Desde hace años trabajamos muy fuerte en dos líneas: una que tiene que ver con la concientización con el sector privado. Articulamos el trabajo desde el Gobierno provincial con la Cámara de Turismo, la Hotelera Gastronómica, la Asociación de Hoteles de Turismo para concientizar de que tenemos que tener un buen producto, de calidad, a precios acordes que deben ser expuestos e informados claramente".

Y puntualizaron que la otra línea de trabajo está relacionada con Defensa del Consumidor. "Articulamos la campaña de información previa antes de que comience la temporada y con inspecciones de rutina que se hacen a lo largo de todo el mes en diferentes puntos turísticos de la provincia. Verificamos que aquellas normativas que establece Defensa del Consumidor se vayan cumpliendo y se van labrando las actas correspondientes cuando no se cumplen", recalcaron.

Visitada por miles de turistas cada año, Salta se convirtió en uno de los destinos turísticos más elegidos del país.

Bendecida por la naturaleza, la provincia es una fuente inagotable de paisajes y atractivos que no dejan de sorprender por su interminable belleza.

Fundada en 1582, la ciudad de Salta aún hoy posee una marcada fisonomía hispana que la destaca del resto de las ciudades del país y la convierten en una de las capitales provinciales con mayor identidad. Recorrerla es descubrir un sinfín de atractivos imperdibles para disfrutar con toda la familia: museos, edificios coloniales, paseos al aire libre, ferias artesanales, gastronomía y música local.

En la ciudad es una cita obligada el centro histórico, la Basílica San Francisco el circuito de museos, el Teleférico, los paseos Balcarce, de los Poetas y el Güemes.

A pocos kilómetros de la ciudad de Salta se ubican las localidades de San Lorenzo, La Caldera y Vaqueros, que ofrecen al turista diversas propuestas de recreación y aventura. Recorrer los Valles es otra cita imperdible.