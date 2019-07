En Santa Fe, un arquero murió tras recibir un pelotazo

Un futbolista de 17 años de una pequeña localidad del norte de la provincia de Santa Fe murió tras desvanecerse luego de recibir un pelotazo en el pecho, al contener un tiro penal, en un encuentro entre equipos de la Liga Regional Norteña.



Voceros policiales informaron hoy que Ramón Ismael Coronel, apodado Piki, murió antes de ser ingresado al hospital de la ciudad de Reconquista.



El partido se jugaba el martes por la noche en Paraje San Manuel, que pertenece administrativamente a la comuna de La Sarita y se encuentra a unos 50 kilómetros de Reconquista.



Coronel atajaba en el equipo Unión de Golondrina y el partido, que formaba parte de los festejos patronales de la Virgen de Itatí, se definió por penales tras terminar igualado.



Fue en esa circunstancia en la que el chico contuvo un tiro penal, ya que la pelota impactó en su pecho, y luego de emprender el festejo cayó desvanecido al suelo.



Testigos del hecho señalaron que no había ambulancia, por lo que vecinos del lugar trasladaron al adolescente hasta el hospital de Reconquista en una camioneta.



Al ser ingresado al nosocomio Coronel presentaba un paro cardiorrespiratorio y no fue posible reanimarlo pese al esfuerzo de los médicos y enfermeras.



El fiscal Alejandro Rodríguez, del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Reconquista, consideró tras investigar el suceso que se trató de una "fatalidad", por lo que no correspondía ordenar la realización de una autopsia.