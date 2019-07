Cande Tinelli sorprendio a sus seguidores con llamativas fotos en la ducha

Cande Tinelli viajó a los Estados Unidos para disfrutar de unos días en Disney. La hija del conductor Marcelo Tinelli realizó esta escapada al exterior acompañada por su amiga Rosario Claris.

‘Reviviendo momentos de la infancia‘, escribió la joven en su cuenta oficial de Instagram junto a una imagen en la que aparece muy sonriente junto a la maquilladora, en el parque temático Magic Kingdom.

Más tarde, la cantante sorprendió a sus más de tres millones de seguidores de la red social al publicar dos fotografías que se sacó mientras se bañaba. En la primera imagen, aparece de cuerpo completo, arrodillada en la ducha.



‘Es tintura‘, aclaró Lelé en Instagram. Mientras que en la segunda imagen, aparece de pie y solo muestra sus piernas tatuadas. Hasta el momento más de 78 mil usuarios pusieron ‘me gusta‘ a la publicación.

La cantante realizó este viaje tras haberse presentado en La Trastienda este fin de semana. Durante el show, interpretó las canciones que forman parte de su disco debut Yo. Además, tuvo como invitados especiales a Natalí Pérez y Leo García.

Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés disfrutaron del recital, así como también Mimí Alvarado, Bambi Moreno Charpentier, Roberto Pettinato, Stefanía Roitman, Federico Hoppe, Macarena Rinaldi, El Chato Prada y Lourdes Sánchez, entre otros.



Recientemente, Cande habló en una entrevista radial sobre la difícil situación actual que atraviesa el país. ‘Obviamente no me toca como a cualquiera, porque no me voy a quejar porque no me falta nada, sí lo veo por la marca de ropa que tengo que no vende, y tuvimos que cerrar un local. En la música también vender entradas es difícil, la gente está muy cuidadosa y está bien‘, explicó.

En diálogo con Migue Granados y Martín Garabal para Últimos cartuchos (Vorterix), aseguró que se vio muy golpeada debido a la crisis económica. ‘Tuve que volver a vivir con mi papá por la macrisis‘, comentó en tono irónico. ‘Vivo con mi familia, mi hermano y con mi viejo. Yo viví sola un mes, pero alquilé mi departamento por dos años. Pero ahora me vuelvo a ir. Como dice mi mamá, ’por la plata baila el mono’‘, argumentó sobre su decisión.

Por otra parte, explicó los motivos por los que no participaría en el programa que conduce su padre: ‘Antes de ir al Bailando me mato, Federico Hoppe me ha llamado mucho e intenta convencerme, mi viejo se hace el boludo, pero él está ahí atrás‘.