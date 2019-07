La abogada de Wanda Nara le contestó a Maxi López tras sus fuertes declaraciones

La guerra sin fin entre Wanda Nara y Maxi López vuelve a sumar un nuevo capítulo. Esta vez, el futbolista fue invitado a "PH, podemos hablar" y aseguró que no puede ver a sus hijos. La respuesta no tardó en llegar y vía redes sociales, la abogada de su ex, Ana Rosenfeld, desmintió sus declaraciones.

Cuando Andy Kusnetzoff invitó a que avancen al “Punto de Encuentro” a aquellos que “sufren por estar distanciados de un ser querido” y López reveló la interna que atraviesa: “Hace cinco o seis años que me separé e intenté verlos (a sus hijos) y no pude. Yo jugaba en otras ciudades. Quería verlos y se sabía que iba a ver a los chicos y Wanda me cortaba el diálogo, llegaba a la casa y no me abrían la puerta. En el único momento en el que los podía ver era cuando me anticipaba y los iba a buscar al colegio. No encuentro el sentido de por qué mete a los chicos en los problemas de los grandes y eso no está bueno. Cuando una persona trata de hacer daño mediante los chicos no está bueno. Me pasó mil veces que mis hijos me digan: papá por qué no viniste al partido o me preguntan por qué no los llamé por teléfono y yo les digo que sí los llamo pero no me pasan”.

Sin perder el tiempo, Ana Rosenfeld disparó vía Twitter: "Yo solo diré lo que surge de los expedientes. ¡Lo que él dice en la tele es falso! No puede decir que si no fuera por Mauro Icardi, los niños no irían al colegio. No tendrían comida, ni ropa ni nada. Wanda se ocupa de todo". Además, agregó: "Las respuestas están en los # expedientesX... La historia nunca termina y hay un único responsable."

Yo solo dire lo que surge de los expedientes🎓@caras @PaparazziRevis @Revista_PRONTO @genteonline !!! Lo que el dice en la tele es falso!!! no puede decir que sino fuera x @mauroicardi ! Los niños no irian al colegio ni comida ni ropa ni nada!! @wanda se ocupade todo🙏 https://t.co/7z0PMmdl2n — Ana Rosenfeld (@AnaRosenfeldOk) 14 de julio de 2019¡

Así mismo, frente al comentario de Ángel de Brito, quien mandó a Maxi a "ver a sus hijos", Rosenfeld volvió a pegarle un palito al futbolista: "Si va, se queda sin argumento".