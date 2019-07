Gustavo Garzón: “Mis hijos me piden ir a la tumba de su mamá para encontrarse con ella”

Juan y Mariano, los gemelos que Gustavo Garzón tuvo con Alicia Zanca, lo ayudan a sobrellevar la ausencia de la reconocida actriz, quien murió hace casi siete años tras una larga lucha contra un cáncer de colon.

Así lo contó el propio actor de la serie Monzón durante su paso por el programa La Noche de Mirtha. “Leí algo que me emocionó muchísimo: vas todos los meses con tus hijos, que tienen Síndrome de Down, a visitar la tumba de la mamá”, le señaló la diva. “Bueno, ellos me piden, ellos me llevan. Van a encontrarse con ella”, le contestó el actor.

El actor contó que los pequeños “le cantan” y “le mandan saludos de todo el mundo”. Se trata de una actitud que “les hace muy bien” tanto a ellos como a él.

“Yo los llevo. Es un lugar muy lindo y agradable en Pilar. Gracias a ellos cambié mi relación con la muerte completamente. Van con alegría y felices. Cuando lo sienten, dicen: La extraño a mamá. Y después se van contentos”, reveló, emocionado.

En ese sentido, agregó: “Ellos se llevan perfecto, tienen la mejor relación. Dicen que la de los gemelos es la mejor relación que hay entre los seres humanos. Vos sabés lo que es eso ... Es una unidad absoluta”, le dijo Garzón a La Chiqui, gemela de Goldie Legrand.

Luego, se refirió a los cambios en la sociedad respecto a la integración de los chicos con Síndrome de Down: “La sociedad los acepta más, hay muchas escuelas especiales maravillosas, han ido a escuelas especiales desde que nacieron, los llenaron de amor y del conocimiento que han podido ... Porque algunos conocimientos pueden adquirir y otros no. Yo tengo uno que lee y escribe y el otro no lee ni escribe, y son hijos de la misma madre, los mismos padres y han ido a la misma escuela”.

El actor también trabaja como maestro en el taller Sin Drama de Down, en el que participan jóvenes actores que comparten dos cosas: tienen Síndrome de Down y cada uno admite que “se siente en casa”. Juan y Mariano son dos de sus alumnos y también formaron parte de Down Para Arriba, un documental filmando en 2017 junto a su padre.